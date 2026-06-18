За добру понуду продаје се ДМ сат

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Музичка звијезда Драгана Мирковић, која деценијама важи за једну од најпознатијих пјевачица на простору Балкана, открила је да се поред музике бави и бројним пословним пројектима, међу којима је и приватна телевизија.
Како је навела, ријеч је о једном од бизниса који је отворила прије око двије деценије, а сада не искључује могућност да га прода уколико се појави озбиљна понуда.
"Све је могуће ако се појави озбиљна понуда. Ја сам особа која жели више слободног времена и растерећења", изјавила је Мирковић, додајући да жели више времена посветити породици.
Пјевачица је појаснила да се тренутно не бави активно свим пословима које посједује те да је ријеч о више фирми из различитих области, укључујући и послове у вези с аутомобилима и организацијом догађаја.
Говорећи о приватном животу, описала је и свакодневницу у породичном дому у Аустрији, нагласивши да породица живи у заједничком простору, али да свако има свој дио куће.
Истакла је и да јој у посљедње вријеме више одговара мирнији начин живота те да би евентуалне промјене биле у складу са жељама чланова њене породице.
(Аваз)
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