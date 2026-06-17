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Нестао Вукашин Срећковић: Породица и полиција трагају за дјечаком

Аутор:

АТВ
17.06.2026 22:10

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Вукашин Срећковић, ученик ОШ "Ђура Јакшић" на Канаревом брду, нестао је након полагања мале матуре.
Фото: Printscreen/Instagram/serbialive_beograd

Вукашин Срећковић, ученик ОШ "Ђура Јакшић" на Канаревом брду, нестао је данас око 10.30 часова након полагања мале матуре.

"Није се вратио кући послије пријемног, обавјештена је полиција. Молимо вас ко је у могућности да покушамо да га потражимо, док није пао мрак или ако било ко има информацију гдје би могао да буде", наводи породица у апелу.

Вукашин је на себи имао плаву мајицу, црну тренерку и црне патике. Дјечак је висок око 175 центиметара, тежак око 80 килограма.

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Моле се сви који имају неку информацију да се јаве.

Обавијештена је полиција и Центар за социјални рад.

/Курир/

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нестао дјечак

Србија

Вукашин Срећковић

Нестао Вукашин Срећковић

Нестанак

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