Шешељ: Трибунал покушава да убије генерала Младића, а он се бори из ината

Аутор:АТВ
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Предсједник Српске радикалне странке Војислав Шешељ рекао је да Хашки трибунал све ове године покушава да животно угрози, односно убије генерала Ратка Младића, који се, упркос свим препрекама, бори за живот.
"Тај трибунал покушава да га убије, а да се не види начин на који су га убили. Међутим, генерал Младић има неку своју невјероватну унутрашњу снагу да живи. И он се бори, иако више не може да говори, нити да се креће. Он лежи у кревету али бори се! Неће из ината да умре", рекао је Шешељ.
Генералом син Дарко Младић рекао је Срни рекао да је здравствено стање његовог оца изузетно лоше.
Предсједник Међународног механизма за кривичне судове Грасијела Гати Сантана одбила је 14. маја захтјев да се генералу Младићу одобри лијечење у Србији, уз образложење да је његово здравствено стање тешко због хроничних болести, али да није ријеч о акутном погоршању које би оправдало ослобађање из хуманитарних разлога.
Република Српска
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Генерал Младић је 10. априла имао један, а 2. маја још један мождани удар, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
/СРНА/
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