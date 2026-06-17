На суђењу пуштен снимак: Владимир и Миљана Кецмановић реаговали смо на један дио

Аутор:АТВ
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У Вишем суду у Београду за 18. јун је заказано објављивање пресуде Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака-убице који је 3.маја 2023. године у школи "Владислав Рибникар" убио девет вршњака и радника обезбјеђења.
Њима се судило у поновљеном поступку након што је Апелациони суду Београду наложио поновно суђење и укинуо првостепену пресуду којом је Миљана била осуђена на три године, а Владимир на 14 и по година затвора.
Тужилаштво је, у завршној ријечи, предложило да се Кецмановићи осуде на максималне казне затвора, односно, Владимир Кецмановић на 14 година и 11 мјесеци, а Миљана Кецмановић на три године затвора.
Са друге стране, одбрана Кецмановића је тражила ослобађајуће казне тврдећи да нису доказани наводи оптужног акта, односно да нема доказа да су оптужени извршили кривична дјела која им се стављају на терет.
Владимир је у завршној ријечи навео да ће терет трагедије носити до краја живота, понављајући да су они брижни родитељи и да не зна како је до злочина дошло.
Миљана Кецмановић је рекла да се током поступка трудила да се држи достојанствено и да поштује оштећене и жртве, додајући да само она зна како је у њеним ципелама. Она је тврдила да осјећа моралну одговорност јер је њено дијете починило злочин, као и да је њена кућа због тога у вечној тузи.
Апелациони суд у Београду укинуо је највећи дио пресуде родитељима дечака-убице из ОШ "Владислав Рибникар", Владимиру и Миљани Кецмановић, наводећи "битне повреде поступка".
У образложењу Апелационог суда, првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, наводећи да су разлози пресуде нејасни и противречни изреци пресуде у осуђујућем дијелу у односу на окривљеног Владимира Кецмановића и његову супругу Миљану Кецмановић.
Према наводима Апелационог суда које је донијело укидајућу пресуду у случају масакра у ОШ "Владислав Рибникар", то значи да Виши суд у Београду у поновљеном суђењу треба да "отклони недостатке на које је указано овим рјешењем, правилно примјени релевантне процесне одредбе и на поуздан и јасан начин утврдити све одлучне чињенице које су битне за утврђивање чињеничног стања".
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Даље се додаје да Виши суд у Београду након свега тога треба да "брижљивом оценом сваког од изведених доказа понаособ и свих доказа скупа у њиховој повезаности, оцени постојање или непостојање сваког од елемената кривичних дјела".
- А да за своје ставове да јасне и недвосмислене разлоге. Тек након што поступи по примедбама из овог рјешења, а узимајући у обзир и оне жалбене наводе бранилаца окривљених Владимира Кецмановића и Миљане Кецмановић на које у овом рјешењу није посебно указано, првостепени суд ће бити у могућности да донесе закониту, правилну и јасно образложену одлуку - наводи се.
Апелациони суд у Београду усвојио је дио пресуде у односу на Миљану Кецмановић, а усвајањем жалбе бранилаца окривљеног инструктора у стрељачком клубу, преиначио је првостепену пресуду само у делу одлуке о кривичној санкцији.
30. децембра 2025. године судија Вишег суда у Београду је изрекао пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака-убице који је починио масакр у ОШ "Владислав Рибникар".
Тада је Владимир Кецмановић био осуђен на 14,5 година робије. Овај дио пресуде је сада УКИНУТ.
Миљана Кецмановић је била осуђена на три године затвора. И овај дио пресуде је сада УКИНУТ.
Инструктор из стрељане у којој је Владимир Кецмановић обучавао свог сина за руковање оружјем био је осуђен на 15 месеци затвора због лажног сведочења. Овај дио пресуде је ПРЕИНАЧЕН.
Апелациони суд је сада одлучио да га осуди на казну затвора у трајању од 1 године коју ће издржавати у просторијама у којима станује.
Владимиру Кецмановићу се на терет ставља да је извршио кривично дјело тешка дјела против опште сигурности.
Окривљен је да је у периоду од годину дана прије трагедије у ОШ “Владислав Рибникар обучавао свог 13- годишњег сина, да рукује ваздушним и ватреним оружјем, као и припадајућом муницијом, те да гађа у мете.
Тужилаштво: "Он га је, како се сумња, у три наврата водио у Стрељачки клуб, у отворени простор у Етно село Гостољубље у Мионици, упркос чињеници да таква активност и обука очигледно не одговарају његовом узрасту".
Окривљен је и да је поступио супротно одредбама Закона о оружју и муницији и Правилника о просторно-техничким условима за безбједно смештање и чување оружја, јер није обезбједио услове за безбједан смјештај оружја и муниције, тако да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, касама и сличним ормарима који се не могу лако отворити.
Миљана Кецмановић је окривљена за занемаривање и злостављање дјетета, односно свог сина који је починио масакр у Основној школи "Владислав Рибникар".
Прво рочиште, у поновљеном поступку, било је отворено за јавност, међутим, након тога је донијета одлука да суђење буде затворено за јавност ради заштите малољетника у овом поступку.
Дјечак-убица је поново свједочио против родитеља, а овај пут је рекао да остаје при свему што је раније рекао.
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Ипак, за разлику од претходног свједочења, овај пут је рекао да његови родитељи "нису одговорни" за оно што је учинио 3.маја и да сада то схвата јер је, како је рекао, сазрео и порастао.
Он је говорио пред судом да је "врлина бити хладан и без емоција", да је очеве пиштоље тражио само у спаваћој соби гдје их је и пронашао, да је истраживао психопате и проучавао психопатско понашање након што га је отац назвао психопатом.
Судско веће је одлучило да изношење завршних ријечи, за разлику од цијелог процеса, буде отворено за јавност.
Један од најпотреснијих тренутака недавног гостовања Нинеле Радичевић и Анђелка Аћимовића у једној емисији односио се на опис понашања оптужених родитеља током приказивања доказног материјала на суђењу. Радичевић је испричала да су током једног од претреса приказиване фотографије са увиђаја након масакра.
- Њима је приказивана документација са увиђаја. Ми говоримо о фотографијама са места злочина. Они те слике нису ни гледали. Гледали су у под, у ципеле, где год. И први пут су заплакали тек када је пуштен снимак позива полицији, када се њихов син пријављивао. То је био тренутак када су пустили сузу. Прије тога, током цијелог материјала који је приказиван, није било никакве реакције - истакла је саговорница.
(курир)
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