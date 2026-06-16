Осумњичени за масакр у Рибникару провалио шифру и катанац на коферу пуном оружја

Аутор:АТВ
Коментари:0
Током изношења завршних речи у Вишем суду у Београду, испливали су прецизни детаљи о томе са каквом је упорношћу К.К. дошао до оружја којим је 3. маја 2023. године завио Србију у црно.
Суђење вијека за масакр у Основној школи "Владислав Рибникар" улази у саму завршницу. Током изношења одбране, фокус јавности поново је враћен на кључно питање - како је тринаестогодишњак успео да поред свих препрека узме смртоносно оружје и изврши незапамћен злочин.
Детаљи из саме истраге и свједочења показују да оружје није било остављено на изволте, већ да је Коста уложио огроман напор како би спровео свој мрачни план у дјело.
Пиштољи су се налазили у посебном коферу који је купљен намјенски за чување оружја. Кофер је био обезбјеђен и катанцем и шифром.
Како је сам К.К. признао током давања исказа, до оружја је дошао "великом муком" и невероватном упорношћу. Он је успио да лоцира кофер у ормару, провали шифру и катанац, а након што је узео пиштоље, све је вратио на своје мјесто - и катанац и шифре - како родитељи ништа не би посумњали.
Србија
'Мрзим те', 'Сине, ј... се': Прочитане поруке дјечака убице и његове мајке
Првог маја, свега два дана прије масакра, родитељи су били на послу, што је дечак искористио да дефинитивно узме оружје, док се након тога нико није бавио претресом његове собе.
Посебан дио процеса односи се на то како је тринаестогодишњак уопште научио да барата ватреним оружјем са таквом прецизношћу.
На видео-снимцима који су анализирани током поступка, види се да је власник стрељане Ратко Ивановић врло стрпљиво, објашњавајући са пуно ријечи, учио К.К. да пуца. Оно што је кључно - управо је на иницијативу власника стрељане К.К. први пут пробао да пуца из правог ватреног оружја. Подсјетимо, Ивановић је касније склопио споразум са тужилаштвом о признању кривице за лажно свједочење.
Најјезивији дио свједочења односи се на К.К. психичко стање и његову потпуну свијест о томе шта ради. Иако се у јавности спекулисало о разним мотивима, препискама и утицајима, дјечак је пред судом био директан.
"К.К. је у суду јасно рекао да никоме ништа не замјера, да не осјећа да су родитељи урадили нешто лоше и да ни на који начин нису утицали на његову одлуку. Нагласио је да нико није утицао на њега, већ да је сам одлучио да почини злочин."
Такође, откривени су детаљи о његовом понашању на интернету и у друштву. Иако је истраживао бизарне садржаје и трпио одређено одбацивање у разреду, К.К. је сам признао да је намјерно глумио хладнокрвност. Изјавио је да је "осјећао емоције и схватао да није психопата, али да му је било занимљиво да се тако понаша".
Истрага је показала и да је дјечак прије масакра истраживао теме попут тероризма и мијењао ИП адресе, што указује на то да је цијели процес био планиран у његовој глави, мимо знања било кога из његовог окружења.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
14 ч0
Србија
14 ч0
Србија
16 ч0
Србија
1 д0
Најновије
12
43
12
35
12
28
12
19
12
16
Тренутно на програму