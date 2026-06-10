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Познато када ће бити изречена пресуда Кецмановићима

Аутор:

АТВ
10.06.2026 15:41

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Познато када ће бити изречена пресуда Кецмановићима

У Вишем суду у Београду данас је за 18. јун заказано објављивање пресуде Миљани и Владимиру Кецмановићу, родитељима дјечака који је 3. маја 2023. године у школи Владислав Рибникар убио десет људи.

Главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић је у својој завршној речи суду предложио да Кецмановић осуди на максималне казне затвора.

За Владимира Кецмановића је предложио јединствену казну затвора од 14 година и 11 мјесеци, а за Миљану Кецмановић казну затвора од три године.

Он је навео да на страни Кецмановића не постоји олакшавајућа околност, јер је усљед њихових пропуста дошло до смрти 10 особа.

Са друге стране браниоци Кецмановића Ирина и Боривоје Боровић тврде да наводи оптужног акта нису доказани, због чега су тражили ослобађајућу пресуду.

Миљана и Владимир су такође изнијели завршне ријечи.

Поред њих су завршне ријечи изнијели и пуномоћници оштећених, али и чланови породице убијених.

Иако је суђење било затворено за јавност, судија је одлучио да излагање завршних ријечи отвори за јавност.

Суд ће за осам дана донијети другу првостепену пресуду на коју ће одбрана и тужилаштво имати право да уложе жалбе Апелационом суду у Београду.

Ово суђење се понавља зато што је Апелациони суд у Београду укинуо првостепену пресуду којом су Кецмановићи били осуђени на вишегодишње казне и наложио да се понови суђење.

Владимир Кецмановић је првостепеном пресудом за кривична дјела занемаривање и злостављање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности био осуђен на казну затвора од 14 и по година, док је његова супруга Миљана Кецмановић за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица била осуђена на казну затвора од три године.

Дјечак К.К, који у време извршења овог злочина није имао навршених 14 година, па самим тим није кривично одговоран, пуцао је на своје другаре из два очева пиштоља која је узео из сефа 1. маја.

Потом их је два дана касније ставио у свој ранац, отишао у школу и током првог часа убио 10 особа и ранио још петоро дјеце и наставницу историје, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Владимир Кецмановић

Миљана Кецмановић

Коста Рибникар

Србија

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Познато када ће бити изречена пресуда Кецмановићима

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