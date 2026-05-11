Адвокатица тврди да јој је Владимир Кецмановић пријетио

Пред Вишим судом у Београду данас се наставља суђење Миљани и Владимиру Кецмановићу, родитељима дјечака убице који је 3.маја у ОШ "Владислав Рибникар" убио девет вршњака и радника обезбјеђења.
Како тврди пуномоћница оштећених, адвокатица Зора Добричанин, од Владимира Кецмановића је доживјела “озбиљно застрашивање какво до сада никада није доживјела у судници”.
Данашње суђење пред Вишим судом у Београду трајало је нешто више од пет сати, а по завршетку рочишта адвокатица Добричанин обратила се медијима испред Палате правде.
– Оно што сам ја данас доживјела у судници, обавијестила сам судско вијеће да ћу о томе обавијестити јавност и професију, а то је да сам осетила застрашивање са стране Владимира Кецмановића, ког сам данас доживјела као једну врло опасну особу – рекла је Добричанин након изласка из суда, а преноси Курир.
Како је навела, притиске и непријатности, према њеним ријечима, пуномоћници оштећених трпе током читавог поступка, али да је данашње понашање Владимира Кецмановића оставило посебно тежак утисак.
– То што доживљавамо ми као пуномоћници оштећених траје све вријеме и то је апсолутно неприхватљиво и неподношљиво. Какво је понашање бранилаца, то нећу овдје да коментаришем, али то што сам од окривљеног Владимира Кецмановића данас доживјела сматрам озбиљним застрашивањем и пријетњом – рекла је она.
На питање да појасни на који начин је, како тврди, била застрашивана, адвокатица није жељела да износи додатне детаље, али је поручила да има право да о свом осјећају јавно говори.
– Зато што се њему не допада што било ко њему било шта говори у јавности, што било ко у јавности говори било шта везано за овај догађај. То је мој проблем, јер сам обиљежена као неко ко је очигледно за њих најопаснији у смислу ријечи које изговара. Видјела сам тај став, тај поглед и те ријечи. То је заиста застрашујуће и ја то тако осјећам – рекла је Добричанин.
Извор Курира додаје да је атмосфера у судници током појединих тренутака била изузетно непријатна, а “понашање Владимира Кецмановића непримјерено и срамно имајући у виду тежину злочина због које се поступак води, али и присуство родитеља убијене дјеце који мјесецима долазе на свако рочиште”.
Кецмановићима, Владимиру и Миљани, суди се у поновљеном поступку пред Вишим судом у Београду након што је Апелациони суд укинуо првобитну, првостепену пресуду, због “битне повреде поступка”. Том пресудом, коју је Апелациони суд укинуо, Миљана је била осуђена на три године затвора, док је Владимир добио 14,5 година робије.
Прво рочиште, у поновљеном поступку, било је отворено за јавност, међутим, након тога је донијета одлука да суђење буде затворено за јавност ради заштите малољетника у овом поступку.
Дјечак убица је поново свједочио против родитеља, а овај пут је рекао да остаје при свему што је раније рекао.
За разлику од претходног свједочења, овај пут је рекао да његови родитељи “нису одговорни” за оно што је учинио 3.маја и да сада то схвата јер је, како је рекао, сазрео и порастао.
Он је говорио пред судом да је “врлина бити хладан и без емоција”, да је очеве пиштоље тражио само у спаваћој соби гдје их је и пронашао, да је истраживао психопате и проучавао психопатско понашање након што га је отац назвао психопатом.
Апелациони суд у Београду укинуо је највећи дио пресуде родитељима дјечака убице из ОШ “Владислав Рибникар”, Владимиру и Миљани Кецмановић, наводећи “битне повреде поступка”.
Потврђен је само један дио првостепене пресуде, и то онај којим је Миљана Кецмановић била ослобођена оптужбе за држање оружја.
30. децембра 2025. године судија Вишег суда у Београду је изрекао пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака убице који је починио масакр у ОШ “Владислав Рибникар”.
Тада је Владимир Кецмановић био осуђен на 14,5 година робије. Овај дио пресуде је сада укинут.
Миљана Кецмановић је била осуђена на три године затвора. И овај део пресуде је сада укинут.
Инструктор из стрељане у којој је Владимир Кецмановић обучавао свог сина за руковање оружјем био је осуђен на 15 мјесеци затвора због лажног свједочења. Овај дио пресуде је преиначен.
Апелациони суд је сада одлучио да Немању Маринковића осуди на казну затвора у трајању од 1 године коју ће издржавати у просторијама у којима станује.
Владимиру Кецмановићу се на терет ставља да је извршио кривично дјело тешка дјела против опште сигурности.
Окривљен је да је у периоду од годину дана прије трагедије у ОШ “Владислав Рибникар обучавао свог 13- годишњег сина, да рукује ваздушним и ватреним оружјем, као и припадајућом муницијом, те да гађа у мете.
Тужилаштво: “Он га је, како се сумња, у три наврата водио у Стрељачки клуб ‘Partizan Practical Shooting’ и у отворени простор у Етно село Гостољубље у Мионици, упркос чињеници да таква активност и обука очигледно не одговарају његовом узрасту”.
Окривљен је и да је поступио супротно одредбама Закона о оружју и муницији и Правилника о просторно-техничким условима за безбједно смијештање и чување оружја, јер није обезбиједио услове за безбједан смјештај оружја и муниције, тако да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, касама и сличним ормарима који се не могу лако отворити.
Миљана Кецмановић је окривљена за занемаривање и злостављање дјетета, односно свог сина који је починио масакр у Основној школи “Владислав Рибникар”.
