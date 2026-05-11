Драма на Сави у Београду: Полиција спасила брачни пар са бебом

Аутор:АТВ
Патрола Ријечне полиције евакуисала је и спасила брачни пар са четворомјесечном бебом на ријеци Сави у Београду.
Како наводе медији, брачни пар и беба били су у чамцу када се изненада покварио мотор, који мушкарац није успио да поново покрене. Чамац је неконтролисано плутао ријеком Савом, што је представљало велику опасност за безбједност породице.
Након што је полиција добила дојаву, патроле су одмах кренуле у претрагу ријеке. Чамац је уочен на 15. километру ријеке Саве, ближе десној обали. Ријечна полиција је пловило безбједно превукла до најближег сплава, чиме је акција спасавања породице са бебом успјешно окончана, преноси Блиц.
