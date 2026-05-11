Ковачевић: Српска је вјечна, а Шмит одлази поражен!

11.05.2026 09:09

Радован Ковачевић

Кристијан Шмит је можда добио коју битку и нанио је неку штету. Иако је циљао искључиво Републику Српску, више је наштетио БиХ, а највише, чак фатално, међународну супервизију у БиХ. А Српска је добила рат, поручио је Радован Ковачевић српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

"Не због тога што се ријешила једног фрустрираног и недораслог пензионера. Него због тога што су њене политике и њен концепт БиХ превладали. Политике Милорада Додика. Иза кога, за разлику од свих сарајевских (ш)митова, стоји народ", написао је Ковачевић на Икс-у.

Зато је, додаје он, јасно речено да је концепт изградње (немогућих) нација завршен.

"Као што је речено и да, ако постоји воља да БиХ опстане, она то може само на унутрашњем дијалогу два равноправна ентитета и три равноправна конститутивна народа. Што Додик говори двадесет година. Они који су радили са жељом да дочекају крај Српске, дочекали су искључиво свој крај. А Српска је вјечна", нагласио је он.

