Ковачевић: Српска је вјечна, а Шмит одлази поражен!

Аутор:АТВ
Коментари:4
Кристијан Шмит је можда добио коју битку и нанио је неку штету. Иако је циљао искључиво Републику Српску, више је наштетио БиХ, а највише, чак фатално, међународну супервизију у БиХ. А Српска је добила рат, поручио је Радован Ковачевић српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
"Не због тога што се ријешила једног фрустрираног и недораслог пензионера. Него због тога што су њене политике и њен концепт БиХ превладали. Политике Милорада Додика. Иза кога, за разлику од свих сарајевских (ш)митова, стоји народ", написао је Ковачевић на Икс-у.
СРПСКА ЈЕ ВЈЕЧНА, А ШМИТ ОДЛАЗИ ПОРАЖЕН!— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) May 11, 2026
Шмит је можда добио коју битку и нанио је неку штету. Иако је циљао искључиво Републику Српску, више је наштетио БиХ, а највише, чак фатално, међународну супервизију у БиХ.
А Српска је добила рат.
Зато је, додаје он, јасно речено да је концепт изградње (немогућих) нација завршен.
"Као што је речено и да, ако постоји воља да БиХ опстане, она то може само на унутрашњем дијалогу два равноправна ентитета и три равноправна конститутивна народа. Што Додик говори двадесет година. Они који су радили са жељом да дочекају крај Српске, дочекали су искључиво свој крај. А Српска је вјечна", нагласио је он.
