Данас топло и вјетровито, ево гдје се очекују пљускови и грмљавина

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло, вјетровито и промјенљиво облачно вријеме, уз сунчане периоде, али и повремену кишу и пљускове са грмљавином.
Киша ће бити нешто чешћа на југу и крајњем западу, а током дана ће се у неколико наврата премијештати од запада ка сјеверу и истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током поподнева на сјевероистоку ће бити пролазно јачих пљускова.
Вјетар ће бити умјерен, јужног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 21 до 28 степени Целзијусових.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Чемерно девет, Хан Пијесак и Сарајево 10, Бјелашница 11, Вишеград, Мркоњић Град, Рудо, Фоча, Бугојно и Ливно 12, Бихаћ, Тузла и Зеница 13, Нови Град и Рибник 14, Бањалука, Билећа, Добој, Приједор, Требиње и Мостар 15, Бијељина и Неум 16 степени Целзијусових.
