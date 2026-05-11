Роде су биле вриједне: Рођено 19 беба у Српској

11.05.2026 07:51

Фото: pexels/Anna

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 11 дјевојчица и осам дјечака, речено је у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - пет, потом у Градишци три, у Фочи, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву по двије, те у Зворнику, Бијељини и Приједору по једна.

у Бањалуци су рођене четири дјевојчице и један дјечак, у Градишци двије дјевојчице и дјечак, у Фочи и Невесињу по једна дјевојчица и један дјечак, Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Требињу два дјечака, у Приједору дјевојчица, а у Зворнику и Бијељини по један дјечак.

У добојском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

