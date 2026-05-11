Logo
Large banner

Хантавирус сије панику од Аргентине до Шпаније: Шта кажу стручњаци?

Аутор:

АТВ
11.05.2026 07:23

Коментари:

0
Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Старији брачни пар из Холандије, који је умро од заразе хантавирусом током крстарења на луксузном броду “Хондијус”, много је путовао по земљи у којој се број инфицираних фаталном болешћу скоро удвостручио током протекле године.

Стручњаци кажу да су за то криве климатске промјене и уништавање станишта.

Крузер је у марту кренуо из Ушуаје на југу Аргентине на “експедицију у природу Антарктика”. Прошао је поред копненог дијела Антарктика, Фокландских острва, Јужне Џорџије, острва Најтингејл, Тристана, Свете Јелене и Асенсиона прије него што је 3. маја стигао у воде Зеленортских острва. Тамо је стајао усидрен неко вријеме усљед избијања заразе хантавируса, да би се потом у сриједу упутио ка Тенерифима. У недјељу је прва група путника са “крузера смрти” почела да се искрцава у луци Гранадиља.

Путници ће бити директно превезени из луке војним аутобусима до аеродрома и евакуисани авионом шпанске владе у Мадрид, гдје ће бити смјештени у болницу и карантин, пренио је Ројтерс. Тридесет чланова посаде остаће на броду и отпловити за Холандију, гдје ће брод бити дезинфикован.

Трагом првих жртава

Прве жртве хантавируса на крузеру су муж и жена из Холандије. Они су се укрцали на брод у Ушуаји 1. априла. Мушкарац (70) умро је на Светој Јелени 11. априла, а његова жена (69) преминула је у Јужној Африци након што се срушила на аеродрому “О.Р. Тамбо”. Док су у току евакуација и потрага за контактима, аргентинске власти покушавају да реконструишу кретање холандског пара који је много путовао по њиховој земљи.

У Аргентини 101 случај заразе, 32 мртвих

Како пише CNN, број случајева хантавируса у Аргентини скоро се удвостручио током протекле године, док су забиљежена 32 смртна случаја и највећи број инфекција још од 2018. Стручњаци за раст броја случајева криве климатске промјене и уништавање животињских станишта, јер се болест најчешће преноси контактом са урином или изметом заражених глодара.

Високоризичне области у Аргентини:

Иако у Ушуаји посљедњих деценија није забиљежен ниједан случај хантавируса, вирус је ендемски присутан у појединим дијеловима Аргентине. Вјерује се да је холандски брачни пар посјетио различите регионе земље, да су више пута прешли границу са сусједним Чилеом и били у Уругвају прије укрцавања на крузер.

Четири географске области Аргентине историјски се сматрају високоризичнима:

  • Сјеверозапад - покрајине Салта, Хухуј и Тукуман
  • Сјевероисток - Мисионес, Формоса и Чако
  • Централни дио земље - Буенос Ајрес, Санта Фе и Ентре Риос
  • Југ - Неукен, Рио Негро и Чубут

Андски сој и климатске промјене

Епидемија на броду повезана је са андским сојем хантавируса – ријетким, али потенцијално веома опасним обликом вируса који се у појединим случајевима може пренијети са човјека на човјека усљед блиског контакта.

Стручњаци сматрају да деградација животне средине изазвана људском активношћу доприноси ширењу вируса. "Све чешћи контакт људи са дивљим окружењем и стварање мањих урбаних насеља у руралним областима доприносе појави случајева ван историјски ендемских подручја", наводи аргентинско Министарство здравља.

Роберто Дебаг, потпредсједник Латиноамеричког друштва за вакцинологију, истакао је да су и шумски пожари довели до помјерања и људи и дивљих животиња, чиме се повећава ризик од заразе за туристе који бораве на неочишћеним теренима, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хантавирус

зараза

заражени

Шпанија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хантавирус крузер смрти

Здравље

Овако изгледа борба против хантавируса у Шпанији

3 ч

0
Алармантан тренд у Српској: Половина бракова не потраје ни 10 година

Друштво

Алармантан тренд у Српској: Половина бракова не потраје ни 10 година

4 ч

0
Синиша Каран и Саво Минић

Република Српска

Каран и Минић са делегацијом из Санкт Петербурга

4 ч

2
Трамп: Одговор Ирана на амерички приједлог потпуно неприхватљив

Свијет

Трамп: Одговор Ирана на амерички приједлог потпуно неприхватљив

4 ч

0

Више из рубрике

Хантавирус крузер смрти

Здравље

Овако изгледа борба против хантавируса у Шпанији

3 ч

0
Тихо стање које пуни плућа течношћу: Први симптоми могу бити кобни

Здравље

Тихо стање које пуни плућа течношћу: Први симптоми могу бити кобни

21 ч

0
Ако видите ове мјехуриће у кафи, баците је одмах

Здравље

Ако видите ове мјехуриће у кафи, баците је одмах

22 ч

0
Болница преглед

Здравље

Исповијест Српкиње која је била заражена хантавирусом: Гледам своје тијело и видим како расте

1 д

0

  • Најновије

11

22

Жена са крузера смрти се бори за живот: Заражена хантавирусом, стање јој се нагло погоршало

11

21

Бизарна ситуација у Хрватској: Незадовољан играч након полувремена отишао - кући

11

21

Додик: Наставићемо да градимо наше односе са Русијом на најбољи могући начин

11

12

Уручено одликовање Дмитријевичу: Израз љубави и привржености Српске Русији

11

12

Додик о одласку Шмита из БиХ: Падај сило и неправдо - Српска је вјечна!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner