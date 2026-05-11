Хантавирус сије панику од Аргентине до Шпаније: Шта кажу стручњаци?

Старији брачни пар из Холандије, који је умро од заразе хантавирусом током крстарења на луксузном броду “Хондијус”, много је путовао по земљи у којој се број инфицираних фаталном болешћу скоро удвостручио током протекле године.
Стручњаци кажу да су за то криве климатске промјене и уништавање станишта.
Крузер је у марту кренуо из Ушуаје на југу Аргентине на “експедицију у природу Антарктика”. Прошао је поред копненог дијела Антарктика, Фокландских острва, Јужне Џорџије, острва Најтингејл, Тристана, Свете Јелене и Асенсиона прије него што је 3. маја стигао у воде Зеленортских острва. Тамо је стајао усидрен неко вријеме усљед избијања заразе хантавируса, да би се потом у сриједу упутио ка Тенерифима. У недјељу је прва група путника са “крузера смрти” почела да се искрцава у луци Гранадиља.
Путници ће бити директно превезени из луке војним аутобусима до аеродрома и евакуисани авионом шпанске владе у Мадрид, гдје ће бити смјештени у болницу и карантин, пренио је Ројтерс. Тридесет чланова посаде остаће на броду и отпловити за Холандију, гдје ће брод бити дезинфикован.
Прве жртве хантавируса на крузеру су муж и жена из Холандије. Они су се укрцали на брод у Ушуаји 1. априла. Мушкарац (70) умро је на Светој Јелени 11. априла, а његова жена (69) преминула је у Јужној Африци након што се срушила на аеродрому “О.Р. Тамбо”. Док су у току евакуација и потрага за контактима, аргентинске власти покушавају да реконструишу кретање холандског пара који је много путовао по њиховој земљи.
У Аргентини 101 случај заразе, 32 мртвих
Како пише CNN, број случајева хантавируса у Аргентини скоро се удвостручио током протекле године, док су забиљежена 32 смртна случаја и највећи број инфекција још од 2018. Стручњаци за раст броја случајева криве климатске промјене и уништавање животињских станишта, јер се болест најчешће преноси контактом са урином или изметом заражених глодара.
Иако у Ушуаји посљедњих деценија није забиљежен ниједан случај хантавируса, вирус је ендемски присутан у појединим дијеловима Аргентине. Вјерује се да је холандски брачни пар посјетио различите регионе земље, да су више пута прешли границу са сусједним Чилеом и били у Уругвају прије укрцавања на крузер.
Четири географске области Аргентине историјски се сматрају високоризичнима:
Епидемија на броду повезана је са андским сојем хантавируса – ријетким, али потенцијално веома опасним обликом вируса који се у појединим случајевима може пренијети са човјека на човјека усљед блиског контакта.
Стручњаци сматрају да деградација животне средине изазвана људском активношћу доприноси ширењу вируса. "Све чешћи контакт људи са дивљим окружењем и стварање мањих урбаних насеља у руралним областима доприносе појави случајева ван историјски ендемских подручја", наводи аргентинско Министарство здравља.
Роберто Дебаг, потпредсједник Латиноамеричког друштва за вакцинологију, истакао је да су и шумски пожари довели до помјерања и људи и дивљих животиња, чиме се повећава ризик од заразе за туристе који бораве на неочишћеним теренима, преноси Блиц.
