Тихо стање које пуни плућа течношћу: Први симптоми могу бити кобни

10.05.2026 14:12

Плућни едем је опасно стање код ког се течност задржава у плућима и отежава нормално дисање.

Када се алвеоле у плућима, ситни мехурићи задужени за размјену кисеоника, испуне течношћу умјесто ваздухом, организам не добија довољно кисеоника, па проблем може врло брзо да постане озбиљан.

Најчешћи узрок је слаб рад срца, посебно код људи који имају висок притисак, проблеме са коронарним артеријама или оштећење срчаног мишића. Међутим, плућни едем може настати и због других фактора, попут тешких инфекција, повреда плућа, удисања отровних материја или боравка на великим надморским висинама.

Симптоми се често појављују нагло осјећај гушења, кратак дах, убрзан пулс и кашаљ, понекад чак и са траговима крви. Код споријег развоја болести јављају се умор, отицање ногу и отежано дисање током лежања или физичке активности.

Љекари упозоравају да превенција игра велику улогу. Контрола крвног притиска, здрава исхрана, физичка активност и престанак пушења могу значајно смањити ризик. Ако се појаве проблеми са дисањем или изненадан умор, важно је одмах потражити медицинску помоћ, јер брзо реаговање може спасити живот, преноси Информер.

