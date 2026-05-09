Logo
Large banner

Институт за јавно здравство Српске се огласио о хантавирусу

Аутор:

Стеван Лулић
09.05.2026 14:09

Коментари:

0
Институт за јавно здравство Српске се огласио о хантавирусу
Фото: АТВ

Цијела Европа страхује од хантавируса који се појавио на крузеру и однио више живота. Страх је настао јер су се неки путници искрцали и не зна се с ким су били у контакту.

Институт за јавно здравство Републике Српске огласио се о овом вирусу и грађанима дао детаљна упутства.

Шта су хантаворуси?

Хантавируси представљају групу вируса које преносе глодари, који су резервоар овог вируса у природи. У питању су природножаришне инфекције и да би дошло до појаве болести потребно је да је у одређеном животном станишту присутна појава глодара, који су резервоари.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Српска баштини антифашистичке вриједности

Људи се могу заразити у контакту са излучевинама заражених глодара и у случају удисања прашине контаминиране честицама урина, измета или пљувачке заражених глодара.

Андес вирус, пронађен у Јужној Америци, тренутно је једини хантавирус за који је познато да постоји могућност интерхуманог преноса (са човјека на човјека) у ситуацијама блиског и пролонгираног контакта, појашњава Институт.

Клинички облици болести који се најчешће јављају су:

Хеморагијска грозница с бубрежним синдромом

Заразна болест коју карактерише грозница, склоност крварењу и проблеми с бубрезима присутна углавном у Европи и Азији. Овај синдром се јавља и у нашим подручјима, а у општој популацији је познат као "мишија грозница“.

Хантавирусни кардиопулмонални синдром

Утиче на срце и плућа, што доводи до проблема с дисањем и срцем. Овај облик се углавном јавља на подручју Америке.

Спречавање преноса вируса

За спречавање преноса овог вируса важна је контрола бројности популације глодара. Спровођење дезинфекције и дератизације као општих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, као и обавеза одржавања санитарно-техничких и хигијенских услова за одређене површине и објекте прописани су Законом о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике Српске, бр. 90/17, 42/20, 98/20 и 63/22).

Ивана са кћеркицом

Регион

Откривено шта је Ивана рекла прије него што се са кћеркицом бацила са 6. спрата

"Мјере дератизације се спроводе у прописаним периодима на јавним површинама, насељеним мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу и промет хране и предмета опште употребе и тако даље", наводи ИЗЈ Српске.

При боравку у природи потребно је спроводити адекватну хигијену руку (сапуном, топлом водом и дезинфекција).

"Избјегавати подручја инфестирана глодарима. Употребљавати хигијенски исправну и здравствено безбједну воду и намирнице. Важно је спречавање контаминације воде, намирница, предмета опште употребе (држање у затвореним спремницима, кориштење флаширане воде, правилно чување и термичка обрада хране...). Не користити плодове убране у природи нити пити воду из отворених вода у природи. Одржавање адекватне хигијене у домаћинствима, двориштима, пољопривредним подручјима, (уклањање отпада, кориштење канти за отпад са затвореним поклопцима)", објашњавају из Института.

Полиција ротација

Свијет

Породична трагедија: Усмртио жену, па покушао самоубиство на синовом гробу

При чишћењу потенцијално контаминираних подручја, додају, потребно је користити личну заштитну опрему и влажне начине чишћења, без подизања прашине.

У Републици Српској, према подацима ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, у 2025. години регистрована су три случаја хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, два случаја 2024, док је 2023. године регистровано 14 случајева, подсјетио је Институт.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хантавирус

Институт за јавно здравство Републике Српске

вирус

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Здравље

Најопаснији хантавирус откривен је у Србији, носи име пријестонице

16 ч

1
Зашто вас "пече" кук: Симптоми које не смијете игнорисати

Здравље

Зашто вас "пече" кук: Симптоми које не смијете игнорисати

1 д

0
Узорци и апарати у лабораторији

Здравље

Због смртоносног вируса хитно се огласио српски институт Батут

2 д

0
Ова комбинација вам може сачувати срце

Здравље

Ова комбинација вам може сачувати срце

3 д

0

  • Најновије

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

14

47

Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner