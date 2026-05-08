Зашто вас "пече" кук: Симптоми које не смијете игнорисати

Кук је један од највећих и најоптерећенијих зглобова у људском тијелу. Због своје сложене грађе костију, хрскавице, мишића, тетива и живаца бол се може појавити из више различитих разлога.
Пецкање у куку није нешто што треба занемарити, посебно ако траје дуже вријеме или се погоршава. У неким случајевима може указивати на упалу, оштећење зглоба или притисак на живац.
Један од честих узрока је упала малих заштитних "јастучића” око зглоба који смањују трење. Када се они упале, бол се најчешће јавља са стране кука и може бити јача током ноћи или при лежању на тој страни.
Бол се може јавити и због преоптерећења. Нагли покрети, спорт или понављајуће активности могу изазвати истегнуће мишића и тетива, што доводи до оштре или пецкајуће боли при кретању.
У неким случајевима долази до укљештења живца, што изазива жарење, трњење или утрнулост, најчешће на вањској страни бедра. То може бити посљедица ношења уске одјеће, вишка тјелесне тежине или проблема у кичми.
Трошење хрскавице кука развија се постепено и може узроковати бол, укоченост и осјећај „крцкања” у зглобу.
Понекад бол у куку заправо не потиче из самог зглоба, него из здјелице или кичме, што може дати сличне симптоме.
Ако бол траје дуже од неколико дана, појачава се или отежава ходање, потребно је урадити преглед. Посебно ако се јави оток, слабост или нагла јака бол.
Лијечење зависи од узрока и може укључивати одмор, лијекове против упале, физикалну терапију, а у тежим случајевима и друге медицинске поступке. Редовно кретање и јачање мишића помажу у превенцији.
