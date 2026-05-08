Старинско јело које чисти цријева: Наше баке су га јеле сваког дана и нису знале да надутост постоји

08.05.2026 13:18

палента јело храна кукурузно брашно проја
Фото: Pexel/ Eva Bronzini

Некада је била незаобилазан доручак у скоро свакој кући, а данас је многи неправедно прескачу.

Стручњаци све чешће подсјећају колико једноставне и традиционалне намирнице могу да буду корисне за организам. Управо једна таква намирница враћа се на велика врата лагана је, заситна, брзо се припрема и одличан је избор за почетак дана.

Ријеч је о паленти, оброку који се прави од кукурузног гриза и који многи памте из д‌јетињства. Осим што пружа енергију и дуго држи осјећај ситости, палента је одлична за варење и не оптерећује стомак, због чега је многи бирају као здравију замјену за пецива и брзу храну.

Посебна предност паленте је што не садржи глутен, па одговара особама које имају интолеранцију на глутен или желе лакшу исхрану. Уз то, веома је прилагодљива – може се јести слана или слатка, уз сир, јогурт, кајмак, сјеменке или поврће.

Зашто је палента добра за организам?

Кукурузни гриз обилује минералима важним за организам, попут магнезијума, фосфора, цинка, калијума и селена. Садржи и природне каротеноиде који позитивно утичу на варење и рад цријева.

Због тога многи истичу да редовно конзумирање паленте може да допринесе бољем метаболизму и осјећају лакоће након оброка. Поред тога, има релативно мало калорија, па је често дио јеловника особа које желе да поведу рачуна о исхрани.

Састојци:

2 дл воде

прстохват соли

кашика масти или уља

двије до двије и по кашике паленте

Припрема:

Када вода проври, додајте со и масноћу, па склоните посуду са рингле. Сипајте паленту уз стално мијешање и кувајте још два до три минута на лаганој температури. По жељи можете додати сир, кајмак, јогурт, ланено сјеме, сјеменке сунцокрета или мало ајвара, преноси Она

Многи савјетују да се палента уврсти у јеловник макар једном нед‌јељно, јер представља једноставан, хранљив и лаган оброк који прија организму и лако се уклапа у свакодневну исхрану.

