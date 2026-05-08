Волиш природу и трчање: Бишина Трејл те чека!

Милица Јагодић
08.05.2026 10:46

Фото: pexels/ Boris Hamer

Планинско трчање поред занимљивости у посљедње вријеме доживљава експанзију у односу на маратон или полумаратон. Трејл трка по приви пут организује се у близини општине Шековићи под називом Бишина Трејл.

"Што се тиче мапе и стазе Бишина Трејла, ради се једној нетакнутој природи у Шековићима. Могу слободно да кажем да Бишина тренутно велики потенцијал има како у туризму тако и у спортским догађајима и манифестацијама, из тог свега је настала идеја да се организује Бишина Трејл, тј. планинска трка", рекао је Петар Влачић, предсједник СО Шековићи и организатор трке.

Мјеста има како за професионалне спортисте тако и за аматере које трчање желе да доживе кроз природу, каже Влачић.

Како трка изгледа

"Што се тиче препрека и самог начина трчања ради се о сувом трчању тј. трејл трчању. У овом случају нема препрека. Имамо три стазе које иду од најмање од шест километара, средња стаза је дужине једанаест километара и најдужа стаза износи седамнаест километара", каже организатор.

Бишина представља здрав начин живота као и очување животне средине. С обзиром на брзину у којој живимо и радимо, свима је потребан одмор, а Бишина је права прилика за то,појашњава Влачић.

Планови за Бишину

"У претходном периоду смо одрадили једно парцелисање одређених парцела, гдје је план да направимо викенд насеље које ће сутра у некој ближој будућности бити понуђено људима који су заинтересовани да на том предјелу висоравни праве викендица, а општина ће имати задатак и дужност да обезбиједи одређени садржај и воду туризма", наводи Влачић.

Планинско трчање поред занимљивости у посљедње вријеме доживљава експанзију у односу на маратон или полумаратон, закључује Влачић.

Датум одржавања трке је 18. јул, а пријавити се можете на друштвеним мрежама Бишина Трејла.

