Шековићи: Пуцао на пса у дворишту породичне куће

Мушкарац из Шековића чији су иницијали Ј.В. пријавио је полицији да је непозната особа ватреним оружјем ранила његовог пса који се налазио у дворишту породичне куће.
Полиција је извршила увиђај, а о случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу мучење и убијање животиња.
Мушкарцу који је пуцао на Бјелашници одређен притвор
У Милићима је јуче ухапшено лице чији су иницијали М.М. јер је виком и непристојним понашањем нарушавало јавни ред и мир, саопштено је из Полицијске управе Зворник.
Случај је полицији пријављен око 14.00 часова.
