Logo

Шековићи: Пуцао на пса у дворишту породичне куће

Извор:

СРНА

01.12.2025

10:12

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Мушкарац из Шековића чији су иницијали Ј.В. пријавио је полицији да је непозната особа ватреним оружјем ранила његовог пса који се налазио у дворишту породичне куће.

Полиција је извршила увиђај, а о случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу мучење и убијање животиња.

Полиција ФБиХ

Хроника

Мушкарцу који је пуцао на Бјелашници одређен притвор

У Милићима је јуче ухапшено лице чији су иницијали М.М. јер је виком и непристојним понашањем нарушавало јавни ред и мир, саопштено је из Полицијске управе Зворник.

Случај је полицији пријављен око 14.00 часова.

Подијели:

Тагови:

Полиција

pucao

pas

Зворник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Дрогирани полицајац (26) пуцао из аутомобила

3 седм

0
Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

Свијет

Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

3 седм

0
Беч на ногама, трага се за Србином? Пуцао у људе у ресторану, једна особа мртва

Свијет

Беч на ногама, трага се за Србином? Пуцао у људе у ресторану, једна особа мртва

3 седм

0
Хамас пуцао на израелску војску, Нетанјаху наредио ударе на Појас Газе

Свијет

Хамас пуцао на израелску војску, Нетанјаху наредио ударе на Појас Газе

1 мј

0

Више из рубрике

Младић (27) слетио с пута и погинуо!

Хроника

Младић (27) слетио с пута и погинуо!

6 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Ужас на путу: У тешком удесу погинула једна особа, седам повријеђено

20 ч

0
У удесу код Приједора повријеђени мушкарац и жена из Лакташа

Хроника

У удесу код Приједора повријеђени мушкарац и жена из Лакташа

22 ч

0
Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило

Хроника

Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

29

Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner