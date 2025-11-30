Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило

30.11.2025
16:46
Коментари:0
На дионици ауто-пута А-1 између Какња и Високог, у близини петље Какањ, данас је дошло до саобраћајне незгоде у којој је теретно возило ударило у заштитну ограду, након чега је с његове приколице пало друго возило.
Из Оперативног центра МУП-а ЗДК за портал "Аваза" потврђено је да у незгоди није било повријеђених.
Због удеса саобраћај се на том дијелу пута одвија успорено, једном траком, док су све надлежне екипе на терену.
Надлежни апелују на возаче да повећају опрез и возе с додатним стрпљењем.
