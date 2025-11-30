Logo
Large banner

Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило

30.11.2025

16:46

Коментари:

0
Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило
Фото: Avaz

На дионици ауто-пута А-1 између Какња и Високог, у близини петље Какањ, данас је дошло до саобраћајне незгоде у којој је теретно возило ударило у заштитну ограду, након чега је с његове приколице пало друго возило.

Из Оперативног центра МУП-а ЗДК за портал "Аваза" потврђено је да у незгоди није било повријеђених.

Због удеса саобраћај се на том дијелу пута одвија успорено, једном траком, док су све надлежне екипе на терену.

Надлежни апелују на возаче да повећају опрез и возе с додатним стрпљењем.

Подијели:

Тагови:

удес

Какањ

Камион

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ

Друштво

Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ

2 ч

0
Ухапшен лажни менаџер због сексуалног злостављања малољетника

Свијет

Ухапшен лажни менаџер због сексуалног злостављања малољетника

2 ч

0
Резултати референдума: Одбили обавезни војни рок за жене

Свијет

Резултати референдума: Одбили обавезни војни рок за жене

2 ч

0
Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

Сцена

Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

3 ч

2

Више из рубрике

Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

Хроника

Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

4 ч

0
Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

Хроника

Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

5 ч

0
Пљачка у Теслићу! Наоружан украо новац па бјежао за Бањалуку

Хроника

Пљачка у Теслићу! Наоружан украо новац па бјежао за Бањалуку

6 ч

0
Појавио се снимак стравичне несреће у Лакташима у којој је погинуо младић (24)

Хроника

Појавио се снимак стравичне несреће у Лакташима у којој је погинуо младић (24)

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner