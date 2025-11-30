Logo
Резултати референдума: Одбили обавезни војни рок за жене

Извор:

СРНА

30.11.2025

15:52

Резултати референдума: Одбили обавезни војни рок за жене

Швајцарски гласачи су на референдуму одбацили приједлог да жене служе обавезни војни рок у оружаним снагама, цивилној заштити или на неки други начин, попут мушкараца.

Бројање гласова још траје у појединим областима, али званични подаци показују да је више од половине швајцарских кантона убједљивом већином одбацило "иницијативу за грађанску службу".

То значи да је она одбијена, јер је за усвајање приједлога потребна већина и гласача и кантона, пренио је АП.

Приједлог о националној служби за жене дошао је у вријеме када друге европске земље проналазе начине да ојачају своје оружане снаге суочене са растућом забринутошћу због рата у Украјини.

Тагови:

Швајцарска

vojni rok

referendum

