Резултати референдума: Одбили обавезни војни рок за жене

Извор:
СРНА
30.11.2025
15:52
Коментари:0
Швајцарски гласачи су на референдуму одбацили приједлог да жене служе обавезни војни рок у оружаним снагама, цивилној заштити или на неки други начин, попут мушкараца.
Бројање гласова још траје у појединим областима, али званични подаци показују да је више од половине швајцарских кантона убједљивом већином одбацило "иницијативу за грађанску службу".
То значи да је она одбијена, јер је за усвајање приједлога потребна већина и гласача и кантона, пренио је АП.
Приједлог о националној служби за жене дошао је у вријеме када друге европске земље проналазе начине да ојачају своје оружане снаге суочене са растућом забринутошћу због рата у Украјини.
