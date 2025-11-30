Logo
Орбан: Украјину треба подијелити и направити "тампон зону" између НАТО и Русије

Извор:

Агенције

30.11.2025

14:52

Коментари:

0
Орбан: Украјину треба подијелити и направити "тампон зону" између НАТО и Русије
Фото: Tanjug/AP

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да послијератни поредак треба да укључује трансформацију Украјине у тампон државу између НАТО-а и Русије.

Он је навео да је Запад наоружао Украјину, де факто је интегрисао у структуре НАТО-а и намјерава да је учини и де јуре чланицом НАТО-а.

- Руси кажу да смо ми, Запад, наоружали Украјину, де факто је интегрисали у структуре НАТО-а и намјеравамо да је учинимо и де јуре чланицом НАТО-а. Тврде да је тиме поремећен баланс снага. Међутим, став Запада је да Русија није прихватила равнотежу успостављену након ширења НАТО-а, да жели да окупира Украјину и елиминише њен статус тампон зоне - и да ће одатле предузети даље кораке како би припремила напад на територију НАТО-а - рекао је Орбан у интервјуу за њемачки Велт.

Због тога је, навео је мађарски премијер, неопходно да се напусти курс ка интеграцији са НАТО-ом и намјера да се Украјина у потпуности прими у Алијансу, као и да се врати предратни геополитички статус земље, односно "улога тампон државе".

Према његовим ријечима, дугорочни поредак треба да се заснива на принципу да ће Украјина поново постојати као тампон држава, а територија коју је окупирала Русија остаће ван овог система.

- Русија задржава територију која ће бити договорена на међународној мировној конференцији, а све западно од ове линије – до источне границе НАТО-а - чиниће територију украјинске државе, која ће поново постојати као тампон држава. НАТО и Русија се слажу око обима и опремљености ограничених Оружаних снага Украјине које могу да дјелују у тампон зони, а обе стране пружају гаранције да нико неће потчинити ову тампон државу сопственој контроли - истакао је предсједник мађарске владе.

Орбан је рекао да се "треба ослонити" на заједнички руско-амерички план од 28 тачака као основу за такве промјене.

- Вријеме је да напустимо илузије и суочимо се са истином. Трезвена реалност је изложена у америчком мировном плану од 28 тачака - истакао је он.

Истовремено, он је указао на потребу за "европско-руским преговорима на високом нивоу" у кратком року, а у средњем року "руски ресурси морају да буду поново интегрисани у европску економију".

Орбан је у петак разговарао са предсједником Русије Владимиром Путином у Москви о снабдевању Мађарске нафтом и гасом и мирним напорима за окончање руско-украјинског рата.

Тагови:

Виктор Орбан

Украјина

Русија

