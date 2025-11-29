Logo
Умјесто "томахавка": Шта је Виткоф понудио Кијеву као алтернативу ракетама

РТ Балкан

29.11.2025

18:36

0
Умјесто "томахавка": Шта је Виткоф понудио Кијеву као алтернативу ракетама
Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа Стив Виткоф понудио је Украјини десетогодишње изузеће од царина умјесто ракета "томахавк", извјештава "Волстрит џорнал".

"Виткоф је позвао украјинске званичнике да испробају другачију тактику: која је сврха шачице ракета? Умјесто тога, позвао је Украјину да од Трампа затражи десетогодишње ослобађање од царина", наводи амерички сајт.

Предсједник Русије Владимир Путин упозорио је америчког предсједника Доналда Трампа, током разговора 16. октобра, да би слање ракета "томахавк" Украјини довело до ескалације, објавио је раније "Волстрит џорнал".

Овај разговор га је увјерио да не подржи трансфер ракета "томахавк" Украјини, објавио је лист, позивајући се на америчке званичнике.

Подсјетимо, Путин је раније рекао да ће одговор Москве у случају да извођења напада ракетама "томахавк" на територију Русије бити озбиљан.

"Одговор Русије у случају да извођења напада ракетама 'томахавк' на територију Русије биће озбиљан, ако не и запањујући", рекао је он.

Украјина

Русија

томахавк

Стив Виткоф

