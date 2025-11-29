Logo
Расте цијена бакра, ево шта је разлог

Извор:

Танјуг

29.11.2025

08:56

Коментари:

0
Швајцарска инвестициона банка УБС прогнозирала је раст цијене бакра у 2026. години, наводећи да ће овај метал додатно поскупјети због честих поремећаја производње у рудницима и снажне дугорочне тражње коју покрећу улагања у електрификацију и енергетску транзицију.

Према тренутним пројекцијама, УБС је повећао циљну цијену бакра за март 2026. године за 750 долара, на 11.500 долара по тони, преноси Ројтерс.

Ова банка очекује да ће тржиште бакра поступно прелазити у дефицит, што би могло подржати даљи раст цијена током године.

bakar zica

Економија

Колапс на америчком тржишту бакра: Зашто није добро ни кад Трамп одустане од царина

Процјене за јуни и септембар 2026. повећане су за по 1.000 долара, односно на 12.000 и 12.500 долара по тони.

Аналитичари наводе да ће други и трећи квартал 2026. бити обиљежени повећаним притиском на понуду због одложених пројеката и слабијих испорука из Латинске Америке, преноси Тањуг.

УБС је одредио циљну цијену бакра за децембар 2026. године на 13.000 долара по тони, што је једна од највећих пројекција на тржишту и сигнал да банка очекује даљи раст стратешке важности бакра за енергетску транзицију.

