Скочила цијена нафте

Танјуг

28.11.2025

10:24

Фото: Pixabay

Европски берзански индекси су данас неуједначени, цијена нафте је благо порасла након дужег периода када је била у паду, док су у фокусу аналитичара прелиминарни подаци о инфлацији у Француској, Шпанији, Италији и Њемачкој.

Новембар је био нестабилан мјесец за акције, пошто је на тржишту завладао страх због могуће прецијењености технолошких компанија и очекиваних приноса повезаних за вјештачком интелигенцијом, преноси ЦНБЦ.

На берзама је због тога забиљежен низ распродаја акција, а ситуација се донекле умирила у посљедњој седмици новембра након што је америчка централна банка (Фед) наговијестила да ће снизити каматне стопе на састанку 9. и 10. децембра.

Стање на европским берзама

Индекс Франкфуртске берзе ДАX је данас у 9.30 сати пао за 0,09 одсто на 23.762,58 поена, француски ЦАЦ 40 за 0,01 одсто на 8.098,74 поена, док је британски ФТСЕ 100 порастао за 0,12 одсто на 9.704,92 поена, а московски МОЕX за 0,19 одсто на 2.626,14 поена.

Америчка тржишта су јуче била затворена због прославе Дана захвалности.

Трговање ће се данас наставити скраћеном сесијом, када ће се тржиште затворити у 13.00 часова по тамошњем времену, преноси ЦНБЦ.

Резултати америчких берзанских индекса

Вриједност америчког берзанског индекса Дов Јонес је на затварању берзи у сриједу порасла за 0,67 одсто на 47.427,12 поена, вриједност индекса С&П 500 за 0,69 одсто на 6.812,61 поен, а вриједност индекса Насдак за 0,82 одсто на 23.214,69 поена.

Европски фјучерси гаса за јануар су се данас на отварању берзе ТТФ продавали по цијени од 29,4 евра за мегават-сат.

Према актуелним подацима са берзи, цијена сирове нафте је порасла на 59,057 долара, а цијена нафте Брент на 62,875 долара.

Цијене злата и пшенице

Цијена злата је порасла на 4.181,98 долара за унцу, а цијена пшенице пала на 5,2200 долара за бушел (бушел износи 27,216 кг).

Вриједност евра у односу на долар на валутној берзи Фореџ износи 1,15766 долара, што је за 0,17 одсто мање него на почетку трговине.

