Logo
Large banner

Издате препоруке о исправности воде за пиће

Извор:

СРНА

09.01.2026

14:32

Коментари:

0
Вода чаша
Фото: Pixabay

Агенција за безбједност хране издала је препоруке потрошачима о исправности воде за пиће, с обзиром на то да обилне кише и брзо отапање снијега могу значајно утицати на здравствену исправност и квалитет воде за пиће.

Поплавне воде често садрже бројне полутанте, укључујући бактерије, вирусе и хемикалије из различитих извора, укључујући канализацију, фарме, хемикалије из домаћинстава, индустријски отпад и слично, а неки од ових контаминаната могу представљати ризик по здравље.

АТВ специјал

Република Српска

Гутић-Бјелица: Мађарска на нашој страни, на страни истине

Вода за пиће може бити хемијски и микробиолошки контаминирана у подручјима захваћеним поплавама, те се препоручује конзумирање искључиво воде за коју постоје информације да је безбједна за пиће, саопштено је из Агенције.

Замућену воду или воду која је промијенила боју, као и воду локалних и индивидуалних изворишта /јавне славине, извори, бунари/ из подручја захваћених поплавама не треба пити, нити користити за припрему хране и личну хигијену.

Воду за коју се сумња да је микробиолошки контаминирана треба прокувати и то најмање минут или је дезинфиковати хлорним препаратима, наводе из Агенције и додају да се при дезинфекцији обавезно треба придржавати упутстава за кориштење и дозирање дезинфекционих препарата.

SARAJEVO

БиХ

Борци најављују протесте испред Владе ФБиХ у Сарајеву

Ако се сумња да је вода хемијски контаминирана, прокувавање или дезинфекција нема никаквог ефекта, те се таква вода не препоручује за пиће.

При припреми и руковању храном придржавати се мјера личне и опште хигијене, уз обвезно кориштење здравствено исправне воде за пиће, а намирнице које су на било који начин дошле у контакт с наплавним или отпадним водама у кући или дворишту обвезно бацити.

Полиција Србија

Хроника

Детаљи језиве незгоде: Дјевојке са санки пале право под точкове

Потрошачима се препоручује да, уколико је могуће, редовно прате информације о здравственој исправности воде за пиће које објављују мјеродавне институције, те да се придржавају издатих препорука и упозорења с циљем заштите здравља.

Подијели:

Тагови:

Вода

zagađenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Премијера документарног филма "Послије забаве"

Култура

Премијера документарног филма "Послије забаве"

3 ч

0
Цвијановић: Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!

Република Српска

Цвијановић: Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!

3 ч

0
Временска прогноза

Друштво

Ево кад нам стижу нове сњежне падавине

3 ч

0
Мидораг Парежанин

Република Српска

Парежанин: Дан Републике Српске важан за очување идентитета и слоге

3 ч

0

Више из рубрике

Временска прогноза

Друштво

Ево кад нам стижу нове сњежне падавине

3 ч

0
Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

Друштво

Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

3 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Појачан интензитет саобраћаја на овим прелазима

4 ч

0
Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

Друштво

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

16

54

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner