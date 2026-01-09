Издате препоруке о исправности воде за пиће

Извор:
СРНА
09.01.2026
14:32
Коментари:0
Агенција за безбједност хране издала је препоруке потрошачима о исправности воде за пиће, с обзиром на то да обилне кише и брзо отапање снијега могу значајно утицати на здравствену исправност и квалитет воде за пиће.
Поплавне воде често садрже бројне полутанте, укључујући бактерије, вирусе и хемикалије из различитих извора, укључујући канализацију, фарме, хемикалије из домаћинстава, индустријски отпад и слично, а неки од ових контаминаната могу представљати ризик по здравље.
Вода за пиће може бити хемијски и микробиолошки контаминирана у подручјима захваћеним поплавама, те се препоручује конзумирање искључиво воде за коју постоје информације да је безбједна за пиће, саопштено је из Агенције.
Замућену воду или воду која је промијенила боју, као и воду локалних и индивидуалних изворишта /јавне славине, извори, бунари/ из подручја захваћених поплавама не треба пити, нити користити за припрему хране и личну хигијену.
Воду за коју се сумња да је микробиолошки контаминирана треба прокувати и то најмање минут или је дезинфиковати хлорним препаратима, наводе из Агенције и додају да се при дезинфекцији обавезно треба придржавати упутстава за кориштење и дозирање дезинфекционих препарата.
Ако се сумња да је вода хемијски контаминирана, прокувавање или дезинфекција нема никаквог ефекта, те се таква вода не препоручује за пиће.
При припреми и руковању храном придржавати се мјера личне и опште хигијене, уз обвезно кориштење здравствено исправне воде за пиће, а намирнице које су на било који начин дошле у контакт с наплавним или отпадним водама у кући или дворишту обвезно бацити.
Потрошачима се препоручује да, уколико је могуће, редовно прате информације о здравственој исправности воде за пиће које објављују мјеродавне институције, те да се придржавају издатих препорука и упозорења с циљем заштите здравља.
