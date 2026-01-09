Logo
Large banner

Премијера документарног филма "Послије забаве"

09.01.2026

14:13

Коментари:

0
Премијера документарног филма "Послије забаве"
Фото: Уступљена фотографија

Телевизијска премијера документарног филма „Послије забаве“ вечерас у 18:25 часова на првом програму Радио-телевизије Србије!

Документарни филм "Послије забаве" вечерас ће доживјети своју телевизијску премијеру у програму Радио-телевизије Србије.

Филм прати дешавања у животу писца Стеве Грабовца непосредно прије добијања престижне НИН-ове награде за књижевност, као и саму церемонију додјеле награде.

Премијера документарног филма "Послије забаве"
Премијера документарног филма "Послије забаве"

Овај филм, редитеља Стефана Томића и продуцента Николе Ђаковића, настао је у продукцији куће Дидаскалија из Бањалуке, а Службени гласник је копродуцент овог пројекта.

Захвални смо Радио-телевизији Србије што је препознала овај филм и ову тему као значајну.

Премијера
Премијера

Подијели:

Таг:

premijera filma

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Млади гуслар Лука чува српску традицију у Аустралији

Култура

Млади гуслар Лука чува српску традицију у Аустралији

2 д

0
Бранимир Брстина

Култура

Хитно оперисан: Бранимир Брстина доживио инфаркт

5 д

0
Вук Костић једва остао жив током снимања серије

Култура

Вук Костић једва остао жив током снимања серије

5 д

0
Ruža cvijet

Култура

Преминуо познати српски глумац и водитељ

6 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

16

54

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner