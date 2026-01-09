09.01.2026
14:13
Телевизијска премијера документарног филма „Послије забаве“ вечерас у 18:25 часова на првом програму Радио-телевизије Србије!
Документарни филм "Послије забаве" вечерас ће доживјети своју телевизијску премијеру у програму Радио-телевизије Србије.
Филм прати дешавања у животу писца Стеве Грабовца непосредно прије добијања престижне НИН-ове награде за књижевност, као и саму церемонију додјеле награде.
Овај филм, редитеља Стефана Томића и продуцента Николе Ђаковића, настао је у продукцији куће Дидаскалија из Бањалуке, а Службени гласник је копродуцент овог пројекта.
Захвални смо Радио-телевизији Србије што је препознала овај филм и ову тему као значајну.
