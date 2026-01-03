Преминуо познати српски глумац и водитељ

03.01.2026
Глумац и водитељ Дејан Ђуровић, преминуо је у 88. години.
Вијест о смрти је објављена на друштвеним мрежама гдје многе колеге и поштоваоци његовог лика и дјела изражавају жаљење због његовог одласка.
Ђуровић је дуже од три деценије је водио емисију "Драгстор озбиљне музике" на радију Београд 202.
Дејан Ђуровић је рођен у Београду, 7. новембра 1938, а његов глас постао је популаран послије синхронизације чувене серије "Опстанак".
Био је члан глумачке екипе серије "Невен" гдје је тумачио Чика Петронија. Од осамдесетих година познат је и по одличном вођењу емисија посвећених популаризацији класичне музике Телевизије Београд.
Ђуровић је био први супруг водитељке Рушке Јакић.
