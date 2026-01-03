Logo
Випотник: Проблем загађења ваздуха рјешавати системски

СРНА

03.01.2026

09:19

Фото: Уступљена фотографија

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник изјавио је Срни да се проблем загађења ваздуха мора рјешавати системски, мултисекторски и константно како би се дошло до квалитетних рјешења и допринијело томе да донесени прописи не буду само мртво слово на папиру.

Випотник је истакао да су усвојени стратешки документи у области заштите ваздуха, те подсјетио да се у Српској реализују пројекти енергетске ефикасности који знатно доприносе смањењу емисије штетних гасова.

Он је указао на то да је у Српској производња електричне енергије примарно из термоелектрана, због чега је неопходно да се сектор електропривреде максимално укључи у рјешавање ових проблема.

"Термоелектране `Гацко` и `Угљевик` су највећи загађивачи, а Термоелектрана `Станари` се, захваљујући снажним филтерима и савременим технологијама, креће испод дозвољених емисија", рекао је Випотник.

Он је подсјетио да је Министарство у неколико наврата покушавало да у закон унесе одредбу "загађивач плаћа", гдје би двије термоелектране плаћале таксу, али би им се тај новац враћао управо за финансирање мјера за смањење загађења - набавку савремених филтера и пречишћивача.

Када је ријеч о Бањалуци, Випотник је навео да су основни проблем саобраћај, индивидуална ложишта и изградња стамбених и стамбено-пословних објеката по регулационим плановима који се доносе у интересу капитала, а не хуманог живљења.

Саво Минић

Република Српска

Према његовим ријечима, Бањалука се налази у котлини и приликом израде и доношења планских аката који су у надлежности јединица локалне самоуправе, неопходно је водити рачуна о просторним и климатским условима, што очигледно није случај, те поштовати став стручне јавности, али и повећати ангажман инспекцијских органа.

"Имамо читаве стамбено-пословне комплексе који пресијецају значајне правце и руже вјетрова, што све штетне емисије задржава у котлини", објаснио је Випотник.

С друге стране, бањалучка топлана, како каже, не може поднијети велику стамбену експанзију и већина зграда има своје котловнице које у некој мјери доприносе загађењу, без обзира на енергент.

"Ту треба додати и проблем индивидуалних ложишта којих је, према неким процјенама, нешто више од 45.000 у самом граду. Због скупих енергената, људи су присиљени да купују угаљ најлошијег квалитета, са великим садржајем сумпора", рекао је Випотник.

Он каже да је један од највећих загађивача у Бањалуци саобраћај, јер је систем јавног превоза лош са недовољним бројем линија, недовољно полазака, скупим картама, због чега је на улицама огроман број аутомобила.

Випотник је подсјетио да је Влада Републике Српске усвојила информацију и закључак о обавези предузимања секторских мјера и активности ради заштите и управљања квалитетом ваздуха у Српској којим су све институције задужене да на дневном нивоу прате ситуацију и поступају у складу са својим надлежностима.

Bojan Vipotnik

zagađenje vazduha

Саво Минић

Саво Минић

