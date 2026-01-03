Пензионери нестрпљиво чекају поштара: У понедјељак исплата пензија

03.01.2026
09:11
У складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, пензије за мјесец децембар 2025. године биће исплаћене преко Јединственог рачуна трезора Федерације БиХ у понедјељак, 5. јануара 2026. године.
Најнижа пензија за децембар износи 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док је највиша пензија 2.996,40 КМ, саопћено је у сриједу из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је на исплати за децембар 375.115, износи 761,91 КМ.
Пензију за децембар примиће укупно 465.132 корисника, а потребна средства за исплату износе око 315,5 милиона КМ, преноси Ртв.слон.
