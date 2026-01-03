Logo
Large banner

Мадуро уводи ванредно стање

Извор:

Sputnjik

03.01.2026

09:01

Коментари:

0
Мадуро уводи ванредно стање
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Предсједник Венецуеле Нуколас Мадуро потписао је указ о увођењу ванредног стања због напада на земљу, саопштио је министар спољних послова Иван Хил Пинто.

Према ријечима министра, Венецуела је подвргнута војној агресији САД.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију

Он је рекао да су САД напале цивилне и војне објекте у Караксу.

Оружане снаге Венецуеле ангажоване су у циљу заштите суверенитета земље.

Америчка новинарка тврди: Трамп наредио ударе

Џенифер Џејкобс, новинар Си-Би-Еса, тврди да је амерички предсједник Доналд Трамп издао наређење о ударима на циљеве у Венецуели, укључујући војне објекте.

Игор Калабухов

Република Српска

Калабухов: Није нормално да БиХ три деценије буде под протекторатом

Подијели:

Тагови:

Nikolas Maduro

Venecuela

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп за 3. јануар: Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 3. јануар: Шта нам звијезде данас поручују?

2 ч

0
Путеви мокри и клизави

Друштво

Путеви мокри и клизави

2 ч

0
У земљотресу повријеђено 12 људи

Свијет

У земљотресу повријеђено 12 људи

2 ч

0
Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

Свијет

Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

2 ч

0

Више из рубрике

Медведев: Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију

Свијет

Медведев: Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију

2 ч

0
У земљотресу повријеђено 12 људи

Свијет

У земљотресу повријеђено 12 људи

2 ч

0
Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

Свијет

Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

2 ч

0
Напад у Венецуели

Свијет

Експлозије у Венецуели, авиони надлијећу град

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

10

35

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

10

31

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

10

27

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

10

20

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner