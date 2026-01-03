Мадуро уводи ванредно стање

Извор:
Sputnjik
03.01.2026
09:01
Коментари:0
Предсједник Венецуеле Нуколас Мадуро потписао је указ о увођењу ванредног стања због напада на земљу, саопштио је министар спољних послова Иван Хил Пинто.
Према ријечима министра, Венецуела је подвргнута војној агресији САД.
Он је рекао да су САД напале цивилне и војне објекте у Караксу.
Оружане снаге Венецуеле ангажоване су у циљу заштите суверенитета земље.
Америчка новинарка тврди: Трамп наредио ударе
Џенифер Џејкобс, новинар Си-Би-Еса, тврди да је амерички предсједник Доналд Трамп издао наређење о ударима на циљеве у Венецуели, укључујући војне објекте.
