РТ Балкан
03.01.2026
08:55
Неки момак по имену Стуб каже да су односи Финске и Русије заувијек промијењени. Слажем се. И ја се надам томе, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације
Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију, изјавио је замјеник предсједника Савета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев реагујући на изјаву финског предсједника Александра Стуба, који је рекао да на неће сви на Западу бити срећни због мировног споразума са Русијом по питању сукоба у Украјини.
"Неки момак по имену Стуб каже да су односи Финске и Русије заувијек промијењени. Слажем се. И ја се надам томе. Стуб прича, а његови грађани плаћају рачуне", рекао је Медведев коментаришући новогодишњи говор Стуба.
Фински предсједник је током новогодишњег обраћања такође истакао да је мир у Украјини ближи него икад и да ће Финска учинити "све што је могуће да обезбиједи очување независности, суверенитета и територијалног интегритета Украјине". Ипак, он није показао оптимизам по питању односа Финске и Русије.
"Односи са Русијом су се заувијек промијенили", поручио је Стуб, преноси РТ Балкан.
