Logo
Large banner

Медведев: Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију

Извор:

РТ Балкан

03.01.2026

08:55

Коментари:

0
Медведев: Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију
Фото: Танјуг/АП

Неки момак по имену Стуб каже да су односи Финске и Русије заувијек промијењени. Слажем се. И ја се надам томе, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације

Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију, изјавио је замјеник предсједника Савета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев реагујући на изјаву финског предсједника Александра Стуба, који је рекао да на неће сви на Западу бити срећни због мировног споразума са Русијом по питању сукоба у Украјини.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 3. јануар: Шта нам звијезде данас поручују?

"Неки момак по имену Стуб каже да су односи Финске и Русије заувијек промијењени. Слажем се. И ја се надам томе. Стуб прича, а његови грађани плаћају рачуне", рекао је Медведев коментаришући новогодишњи говор Стуба.

Фински предсједник је током новогодишњег обраћања такође истакао да је мир у Украјини ближи него икад и да ће Финска учинити "све што је могуће да обезбиједи очување независности, суверенитета и територијалног интегритета Украјине". Ипак, он није показао оптимизам по питању односа Финске и Русије.

"Односи са Русијом су се заувијек промијенили", поручио је Стуб, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Медведев

Finska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп за 3. јануар: Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 3. јануар: Шта нам звијезде данас поручују?

2 ч

0
Путеви мокри и клизави

Друштво

Путеви мокри и клизави

2 ч

0
У земљотресу повријеђено 12 људи

Свијет

У земљотресу повријеђено 12 људи

2 ч

0
Калабухов: Није нормално да БиХ три деценије буде под протекторатом

Република Српска

Калабухов: Није нормално да БиХ три деценије буде под протекторатом

2 ч

0

Више из рубрике

У земљотресу повријеђено 12 људи

Свијет

У земљотресу повријеђено 12 људи

2 ч

0
Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

Свијет

Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

2 ч

0
Напад у Венецуели

Свијет

Експлозије у Венецуели, авиони надлијећу град

2 ч

0
Огласио се власник бара у којем је у новогодишњој ноћи погинуло 47 људи

Свијет

Огласио се власник бара у којем је у новогодишњој ноћи погинуло 47 људи

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

10

35

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

10

31

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

10

27

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

10

20

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner