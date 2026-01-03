Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

Извор:
Држава Њујорк пријавила је рекордан број хоспитализација због грипа забиљежен у једној недјељи, саопштило је данас Министарства здравља државе Њујорк.
Током недјеље која се завршила 27. децембра, због грипа је хоспитализовано 4.546 особа, што је пораст од 24 одсто у односу на 3.666 хоспитализација забележених претходне недјеље, наведено је у подацима Министарства здравља државе Њујорк, пренио је Еј-Би-Си.
Подаци долазе након што је држава пријавила и рекордан број обољелих у једној недељи, са 72.133 потврђена случаја грипа у периоду који се завршио 20. децембра.
