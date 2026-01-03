Logo
Large banner

Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

Извор:

Танјуг

03.01.2026

08:34

Коментари:

0
Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи
Фото: Pexels

Држава Њујорк пријавила је рекордан број хоспитализација због грипа забиљежен у једној недјељи, саопштило је данас Министарства здравља државе Њујорк.

Током недјеље која се завршила 27. децембра, због грипа је хоспитализовано 4.546 особа, што је пораст од 24 одсто у односу на 3.666 хоспитализација забележених претходне недјеље, наведено је у подацима Министарства здравља државе Њујорк, пренио је Еј-Би-Си.

blizanci bebe pixabay

Друштво

У Српској рођено 20 беба

Подаци долазе након што је држава пријавила и рекордан број обољелих у једној недељи, са 72.133 потврђена случаја грипа у периоду који се завршио 20. децембра.

Подијели:

Тагови:

Njujork

grip

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Влајко и Милорад су својом крвљу спасили више од 330 живота

Друштво

Влајко и Милорад су својом крвљу спасили више од 330 живота

2 ч

0
Напад у Венецуели

Свијет

Експлозије у Венецуели, авиони надлијећу град

2 ч

0
Цијене злата и сребра настављају снажан раст

Економија

Цијене злата и сребра настављају снажан раст

2 ч

0
Огласио се власник бара у којем је у новогодишњој ноћи погинуло 47 људи

Свијет

Огласио се власник бара у којем је у новогодишњој ноћи погинуло 47 људи

2 ч

0

Више из рубрике

Напад у Венецуели

Свијет

Експлозије у Венецуели, авиони надлијећу град

2 ч

0
Огласио се власник бара у којем је у новогодишњој ноћи погинуло 47 људи

Свијет

Огласио се власник бара у којем је у новогодишњој ноћи погинуло 47 људи

2 ч

0
Најмање 11 погинулих у судару аутобуса и камиона

Свијет

Најмање 11 погинулих у судару аутобуса и камиона

2 ч

0
Руска ПВО оборила 22 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 22 украјинска дрона

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

10

35

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

10

31

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

10

27

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

10

20

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner