Најмање 11 погинулих у судару аутобуса и камиона

Извор:

Агенције

03.01.2026

08:08

Коментари:

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање 11 људи погинуло је данас у чеоном судару аутобуса и камиона на југу Бразила, саопштила је Федерална саобраћајна полиција те земље.

Полиција је навела да је седам људи повријеђено у тој несрећи која се догодила на федералном ауто-путу у најјужнијој бразилској држави Рио Гранде до Сул, око 11.30 сати по локалном времену, преноси Ројтерс.

Сви повријеђени су пребачени у болнице, саопштила је полиција.

У саопштењу се наводи да је дио пијеска из камиона завршио у аутобусу након судара, што је спасиоцима отежавало приступ возилу.

Тагови:

nesreća

Brazil

