Најмање 11 погинулих у судару аутобуса и камиона

03.01.2026
08:08
Најмање 11 људи погинуло је данас у чеоном судару аутобуса и камиона на југу Бразила, саопштила је Федерална саобраћајна полиција те земље.
Полиција је навела да је седам људи повријеђено у тој несрећи која се догодила на федералном ауто-путу у најјужнијој бразилској држави Рио Гранде до Сул, око 11.30 сати по локалном времену, преноси Ројтерс.
Сви повријеђени су пребачени у болнице, саопштила је полиција.
У саопштењу се наводи да је дио пијеска из камиона завршио у аутобусу након судара, што је спасиоцима отежавало приступ возилу.
