Студија показала: У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници

Извор:
СРНА
02.01.2026
21:50
Коментари:0
У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници, показује нова студија Њемачког економског института.
Бруто просјечна плата за индијске раднике у 2024. години износила је 5.393 евра мјесечно, наводи се у документу, а слиједе их Аустријанци са 5.322 евра, Американци са 5.307 евра и Ирци са 5.233 евра.
Њемачки радници имају просјечну бруто зараду од 4.177 евра, док страни запослени укупно у просјеку зарађују 3.204 евра мјесечно.
Институт наводи да је разлог за високе приходе Индијаца јер често раде у академским професијама у областима науке, технологије, инжењерства и математике.
Око трећине индијских радника са пуним радним временом у доби између 25 и 44 године запослено је у овим секторима.
Између 2012. и 2024. године њихов број се повећао готово девет пута, на више од 32.800, преноси агенција ДПА.
Према студији, ово је посљедица наглог повећања броја индијских студената у Њемачкој. Многи су успјешно завршили студије, а затим остали у Њемачкој и допринијели истраживању, пишу аутори студије.
