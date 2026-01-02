Logo
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Agencije/AP

02.01.2026

14:23

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински предсједник Владимир Зеленски саопштио је да је именовао шефа војне обавјештајне службе Кирила Буданова за новог шефа предсједничког кабинета.

Зеленски је у објави на "Телеграму" навео да Украјина сада мора да се фокусира на питања безбједности, развој одбрамбених и безбједносних снага, као и дипломатски пут преговора, што су области које ће бити у надлежности Канцеларије предсједника на челу са Будановом.

Володимир Зеленски

Свијет

Мирошник: Зеленски и европски лидери додају немогуће услове у мировни споразум

Одлука о именовању донесена је након оставке Андрија Јермака због коруптивног скандала 28. новембра прошле године, пренио је АП.

Јермак се повукао са позиције након претреса у његовој резиденцији у оквиру истраге о корупцији у енергетском сектору.

Тридесетдеветогодишњи Буданов води украјинску војну обавјештајну агенцију ГУР од 2020. године.

