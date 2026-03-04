Састанак у Вашингтону: Цвијановић са представницима утицајних јеврејских организација

"У оквиру посјете САД, у Вашингтону сам се данас састала са представницима утицајних јеврејских организација Б’наи Брит - рабином Ериком Фасфилдом, Америчко - јеврејског комитета - рабином Ендрјуом Бејкером и Националне коалиције за подршку евроазијском јеврејству - Марком Левином", рекла је Цвијановић.

Република Српска и Држава Израел, баш као и српски и јеврејски народ, повезани традиционалним пријатељским везама, рекла је Цвијановић на састанку.

"Током састанка сам истакла да су Република Српска и Држава Израел, баш као и српски и јеврејски народ, повезани традиционалним пријатељским везама, те изразила задовољство добром сарадњом са јеврејским организацијама у САД. Указала сам на цивилизацијску обавезу заједничке борбе против антисемитизма, као и свих видова екстремизма", каже српски члан Предсједништва.

Она је овом приликом о актуелној политичкој ситуацији у БиХ.

"Овом приликом, саговорнике сам упознала о актуелној политичкој ситуацији у БиХ и настојањима Републике Српске да заштити своја уставна права. Нагласила сам да је крајње вријеме да БиХ одбаци страни интервенционизам, а да се врати Уставу, конститутивним народима и домаћим институцијама на свим нивоима власти", наводи Цвијановић.