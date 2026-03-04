Стевандић: Додик има политичку моћ, бесмислено инсистирање Сарајева

- То је доказ потпуне пакости и губитак времена. Знам шта је разлог томе. Све предсједнике Републике које су успјели да смијене и скину - нико није остао у политичком седлу. Овдје је бијес јер је Додик остао у политици - сматра Стевандић, који је и предсједник Народне скупштине Републике Српске.

Стевандић је новинарима у Бањалуци рекао да ће Додик предлагати кадар СНСД-а и да је бесмислено инсистирање да се избрише из регистра као лидер партије.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да је позиција Републике Српске јасна када је ријеч о стању на Блиском истоку јер не може бити на страни Хамаса и муџахедина.

Он је навео да је важно разумјети положај јеврејског народа и Израела, с обзиром на оно што су проживјели у прошлости.

- Ми морамо чувати свој мир, стабилност и безбједност. Будући да дијелимо многе заједничке вриједности са припадницима јеврејског народа, ја бих се осврнуо на једну реченицу која говори о томе када је био први напад на Израел, да он не би постојао да се не брани - рекао је Стевандић новинарима.

Стевандић је, с тим у вези, рекао да је позиција Републике Српске јасна.

- Не можемо никада бити на страни Хамаса, муџахедина и оних који су долазили овдје и сјекли српске главе - поручио је Стевандић.