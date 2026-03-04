Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске

Аутор:АТВ
Сједница Владе Републике Српске сутра, 5. марта, биће одржана у источном дијелу Српске, тачније на Сокоцу.
Дневни ред сједнице биће објављен до краја дана, а пред министрима ће се наћи више приједлога и нацрта законских рјешења.
Премијер Српске Саво Минић, када је преузео ту дужност, најавио је да ће сједнице Владе бити одржаване широм Српске. До сада је сједница одржана у Херцеговини, тачније у Требињу и у Броду.
