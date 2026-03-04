Logo
Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:43

Коментари:

0
Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске
Фото: АТВ

Сједница Владе Републике Српске сутра, 5. марта, биће одржана у источном дијелу Српске, тачније на Сокоцу.

Дневни ред сједнице биће објављен до краја дана, а пред министрима ће се наћи више приједлога и нацрта законских рјешења.

Старац-пензионер-пензионери

Србија

Важно за будуће пензионере: Ово су нова правила за остваривање пензије

Премијер Српске Саво Минић, када је преузео ту дужност, најавио је да ће сједнице Владе бити одржаване широм Српске. До сада је сједница одржана у Херцеговини, тачније у Требињу и у Броду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (0)
