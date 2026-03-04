Важно за будуће пензионере: Ово су нова правила за остваривање пензије

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:32
Коментари:0
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) саопштио је да је извршена велика реорганизација и измјена образаца захтјева, чиме ће процес остваривања права на пензију и друге накнаде постати знатно једноставнији и бржи.
Главна новина за грађане је драстично смањење администрације. Умјесто досадашњих 190 различитих образаца, који су били распоређени у три рубрике, Фонд је систематизовао документацију на свега 62 нова обрасца. Сви они се сада налазе на једном мјесту, у рубрици под називом „Захтјеви у вези са остваривањем права” на званичном сајту Фонда.
Нови обрасци нису само бројчано смањени, већ су и садржајно прилагођени актуелним законским измјенама. Најважније промјене укључују:
Стаж у иностранству: Обрасци су допуњени посебним пољима која се односе на радни стаж остварен ван граница Србије, што ће олакшати поступак онима који имају дио стажа у другим државама.
Контакт путем имејла: Поред досадашњег броја телефона, грађани сада као обавезан контакт податак могу да упишу и своју имејл адресу, чиме се модернизује комуникација са Фондом.
Ажурирани спискови доказа: Измјењени су и спискови пратеће документације коју странке прилажу уз захтјеве, како би се избјегло непотребно прикупљање папира који више нису релевантни, преноси Телеграф.
