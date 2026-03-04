Logo
Важно за будуће пензионере: Ово су нова правила за остваривање пензије

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:32

Коментари:

0
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) саопштио је да је извршена велика реорганизација и измјена образаца захтјева, чиме ће процес остваривања права на пензију и друге накнаде постати знатно једноставнији и бржи.

Главна новина за грађане је драстично смањење администрације. Умјесто досадашњих 190 различитих образаца, који су били распоређени у три рубрике, Фонд је систематизовао документацију на свега 62 нова обрасца. Сви они се сада налазе на једном мјесту, у рубрици под називом „Захтјеви у вези са остваривањем права” на званичном сајту Фонда.

Шта је ново у формуларима?

Нови обрасци нису само бројчано смањени, већ су и садржајно прилагођени актуелним законским измјенама. Најважније промјене укључују:

Стаж у иностранству: Обрасци су допуњени посебним пољима која се односе на радни стаж остварен ван граница Србије, што ће олакшати поступак онима који имају дио стажа у другим државама.

Контакт путем имејла: Поред досадашњег броја телефона, грађани сада као обавезан контакт податак могу да упишу и своју имејл адресу, чиме се модернизује комуникација са Фондом.

Ажурирани спискови доказа: Измјењени су и спискови пратеће документације коју странке прилажу уз захтјеве, како би се избјегло непотребно прикупљање папира који више нису релевантни, преноси Телеграф.

