Ове три ствари никада не би требало да покушавате промјенити код мушкараца

Људи се не мијењају тек зато што неко жели да буду другачији, а важно је знати границе и сачувати однос без непотребног притиска.
Већина жена бар једном у животу помисли да може "поправити" мушкарца – да га од тренинга у тренерци преведе у свијет кошуља и кравата, да утиче на његове пријатеље или да га одврати од хобија који вам смета.
Међутим, такви покушаји често завршавају фрустрацијом и тензијама. Људи се не мијењају тек зато што неко жели да буду другачији, а важно је знати границе и сачувати однос без непотребног притиска.
Управо зато је кључно разумјети које аспекте мушкарца никада не смијете покушавати да мијењате. У наставку су најважније области које треба поштовати, јер сваки покушај контроле може да наруши везу и створи сукобе.
Неке жене сматрају да је мушкарац пројекат, посебно када је ријеч о одјећи и изгледу. Наравно, ситни приједлози или сугестије могу проћи, али очекивати да неко ко воли удобну тренерку и мајицу постане стално у кошуљама и кравати је нереално.
Његов стил је дио његове личности и идентитета и не треба га "преправљати" под притиском. Многи мушкарци пристају на то, али нису срећни и осјећају се инфериорно.
Пријатељи вашег партнера често су ту дуже него ви и имају посебан значај у његовом животу. Покушаји да га натјерате да прекине контакт с неким пријатељем јер вам се не свиђа могу довести до сукоба и нарушавања повјерења.
Важно је поштовати његове социјалне везе, чак и ако нису савршене у вашим очима. Наравно, треба му скренути пажњу ако примјетите да се неко лоше понаша према њему, а он то не види.
Било да је ријеч о спорту, колекционарству или видео играма, његови хобији су начин да се изрази и опусти.
Покушаји да га одвратите од нечега што воли само зато што вама смета углавном су осуђени на неуспјех и могу створити непотребан конфликт.
Прихватите хобије као део његове личности и пронађите начин да уживате заједно у слободном времену, преноси Супержена.
