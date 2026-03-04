Ове знакове Зодијака очекује судбински сусрет

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:19
Коментари:0
Венера, планета која описује начин на који волимо, улази у Овна 6. марта, гдје ће боравити до 30. марта. За Овнове, Стријелчеве и Лавове стиже узбудљив љубавни период.
Венера у Овну доноси страствену, директну и ватрену енергију у љубави. Када се Венера нађе у знаку Ован, емоције постају брзе, интензивне и отворено изражене. Ова позиција не воли чекање ни компликоване игре јер све се дешава "одмах и сада".
Особа са Венером у Овну често се заљубљује на први поглед, лако улази у односе, али исто тако може брзо да изгуби интересовање ако нестане узбуђења.
У љубави је храбра и иницијатор је дешавања. Не плаши се да направи први корак и јасно покаже шта жели. Привлаче је изазови, енергични и самостални партнери, као и динамика пуна акције. Досада је њен највећи непријатељ. Потребна јој је страст, такмичарски дух и осјећај освајања, јер тада љубав доживљава као авантуру.
Са друге стране, ова позиција може да донесе импулсивност и нестрпљивост. Понекад реагује прије него што размисли, па су могуће нагле свађе, али и брзо мирење.
Иако дјелује снажно и самоувјерено, иза те ватрене спољашности крије се искрена потреба за пажњом и узбуђењем. Венера у Овну воли искрено, отворено и без калкулација, односно или све, или ништа, преноси Информер.
