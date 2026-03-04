Logo
Ове знакове Зодијака очекује судбински сусрет

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:19

Par, ljubav
Фото: Pexels

Венера, планета која описује начин на који волимо, улази у Овна 6. марта, гдје ће боравити до 30. марта. За Овнове, Стријелчеве и Лавове стиже узбудљив љубавни период.

Венера у Овну доноси страствену, директну и ватрену енергију у љубави. Када се Венера нађе у знаку Ован, емоције постају брзе, интензивне и отворено изражене. Ова позиција не воли чекање ни компликоване игре јер све се дешава "одмах и сада".

Особа са Венером у Овну често се заљубљује на први поглед, лако улази у односе, али исто тако може брзо да изгуби интересовање ако нестане узбуђења.

Страствена Венера којој све брзо досади

У љубави је храбра и иницијатор је дешавања. Не плаши се да направи први корак и јасно покаже шта жели. Привлаче је изазови, енергични и самостални партнери, као и динамика пуна акције. Досада је њен највећи непријатељ. Потребна јој је страст, такмичарски дух и осјећај освајања, јер тада љубав доживљава као авантуру.

Све или ништа

Са друге стране, ова позиција може да донесе импулсивност и нестрпљивост. Понекад реагује прије него што размисли, па су могуће нагле свађе, али и брзо мирење.

Иако дјелује снажно и самоувјерено, иза те ватрене спољашности крије се искрена потреба за пажњом и узбуђењем. Венера у Овну воли искрено, отворено и без калкулација, односно или све, или ништа, преноси Информер.

