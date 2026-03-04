Шесторо дјеце се утопило у јами

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:17
Коментари:0
Шесторо дјеце, укључујући пет дјевојчица, утопило се док се купало у великој јами пуној воде у округу Источни Чампаран у индијском Бихару, саопштила је полиција у сриједу, 4. марта.
Инцидент се догодио у уторак, 3. марта, навече у селу Лохаргава под јурисдикцијом полицијске станице Кесариyа.
Преминуле жртве била су дјеца узраста од седам до дванаест година.
Бања Лука
Бањалучка полиција упутила хитан апел грађанима: Казне су 1.000 КМ
"Према ријечима сељана, када је једна од дјевојчица ушла у јаму да се окупа, оклизнула се и почела се давити, а у покушају да је спасу, и остале су скочиле у воду и утопиле се", рекао је Рахул Кумар, полицајац полицијске станице Кесарија.
Стил
Ове сезоне заборавите на једну кошуљу: Сада се носе двије одједном
"Званичници окружне управе стигли су на мјесто догађаја, пронашли тијела и послали их на обдукцију", додао је Кумар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
23
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму