Шесторо дјеце се утопило у јами

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:17

Коментари:

0
Шесторо дјеце се утопило у јами
Фото: Pexels

Шесторо дјеце, укључујући пет дјевојчица, утопило се док се купало у великој јами пуној воде у округу Источни Чампаран у индијском Бихару, саопштила је полиција у сриједу, 4. марта.

Инцидент се догодио у уторак, 3. марта, навече у селу Лохаргава под јурисдикцијом полицијске станице Кесариyа.

Преминуле жртве била су дјеца узраста од седам до дванаест година.

Полиција код Градског стадиона

Бања Лука

Бањалучка полиција упутила хитан апел грађанима: Казне су 1.000 КМ

"Према ријечима сељана, када је једна од дјевојчица ушла у јаму да се окупа, оклизнула се и почела се давити, а у покушају да је спасу, и остале су скочиле у воду и утопиле се", рекао је Рахул Кумар, полицајац полицијске станице Кесарија.

Мода кошуља зебра

Стил

Ове сезоне заборавите на једну кошуљу: Сада се носе двије одједном

"Званичници окружне управе стигли су на мјесто догађаја, пронашли тијела и послали их на обдукцију", додао је Кумар.

