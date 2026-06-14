Убиство код Велике Кладуше: Трага се за починиоцем

Фото: АТВ БЛ

По окончању увиђаја биће познато више детаља о овом стравичном злочину

У насељу Тодорово код Велике Кладуше данас се десило убиство, сазнаје портал "Аваза". Полиција још трага за починиоцем овог стравичног злочина. По окончању увиђаја биће познато више детаља о овом стравичном злочину. Према наводима локалних портала, страдао је 30-годишњи мушкарац.

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