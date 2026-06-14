Убиство код Велике Кладуше: Трага се за починиоцем

Аутор:АТВ
Коментари:0
По окончању увиђаја биће познато више детаља о овом стравичном злочину
У насељу Тодорово код Велике Кладуше данас се десило убиство, сазнаје портал "Аваза".
Полиција још трага за починиоцем овог стравичног злочина.
По окончању увиђаја биће познато више детаља о овом стравичном злочину.
Према наводима локалних портала, страдао је 30-годишњи мушкарац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
16
59
16
54
16
51
16
30
16
28
Тренутно на програму