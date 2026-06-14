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Погинула студенткиња: Водичи је бацили са 40 метара висине без сигурносне опреме!

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АТВ
14.06.2026 09:06

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студенткиња погинула у паду са 40 метара
Фото: Iks/InesBetancur1/printscreen

Једна млада жена погинула је ове суботе након што је бачена током "банџи скакања" без сигурносне опреме, у унутрашњости државе Сао Пауло.

Студенткиња Марија Едуарда Родригез де Фреитас (21) уплатила је излет који је укључивао вођену пјешачку туру и скок ужетом са врха напуштеног моста, у руралном подручју између градова Лимеира и Кордеирополис.

На видео-снимку се види тренутак када су три водича подигла Марију Едуарду. Свједоци су изјавили војној полицији да је студенткиња лансирана без сигурносног конопца и да је пала са висине од 40 метара. Полицијски хеликоптер је ангажован за спасавање, али је девојка преминула на лицу мјеста.

Полиција је ухапсила три особе одговорне за скок Марије Едуарде. Према ријечима инспектора, који је водио почетни случај, они су ухапшени на дјелу и оптужени за убиство са евентуалним умишљајем.

„Ријеч је о тиму који није имао никакву регулативу, нити су имали дозволу да буду тамо. На крају су организовали овај догађај. И данас је дошло до ове трагедије, по мом мишљењу, због пропуста да се провери и преконтролише постављање конопца за скок жртве”, изјавила је полицијска инспекторка Андреа Дантас Леви, преноси Jornal Nacional

У саопштењу, одбрана тројице ухапшених навела је да они имају искуства у овој активности и да је ово прва трагедија у њиховим годинама рада.

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Тагови :

погинула студенткиња

Бразил

банџи џампинг

видео снимак

погинула дјевојка

Полиција

Сао Паоло

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