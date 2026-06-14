Погинула студенткиња: Водичи је бацили са 40 метара висине без сигурносне опреме!

Аутор:АТВ
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Једна млада жена погинула је ове суботе након што је бачена током "банџи скакања" без сигурносне опреме, у унутрашњости државе Сао Пауло.
Студенткиња Марија Едуарда Родригез де Фреитас (21) уплатила је излет који је укључивао вођену пјешачку туру и скок ужетом са врха напуштеног моста, у руралном подручју између градова Лимеира и Кордеирополис.
На видео-снимку се види тренутак када су три водича подигла Марију Едуарду. Свједоци су изјавили војној полицији да је студенткиња лансирана без сигурносног конопца и да је пала са висине од 40 метара. Полицијски хеликоптер је ангажован за спасавање, али је девојка преминула на лицу мјеста.
🚨🇧🇷 TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).— 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 13, 2026
Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi
Полиција је ухапсила три особе одговорне за скок Марије Едуарде. Према ријечима инспектора, који је водио почетни случај, они су ухапшени на дјелу и оптужени за убиство са евентуалним умишљајем.
„Ријеч је о тиму који није имао никакву регулативу, нити су имали дозволу да буду тамо. На крају су организовали овај догађај. И данас је дошло до ове трагедије, по мом мишљењу, због пропуста да се провери и преконтролише постављање конопца за скок жртве”, изјавила је полицијска инспекторка Андреа Дантас Леви, преноси Jornal Nacional
У саопштењу, одбрана тројице ухапшених навела је да они имају искуства у овој активности и да је ово прва трагедија у њиховим годинама рада.
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