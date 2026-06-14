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Трамп 80. рођендан слави УФЦ спектаклом у Бијелој кући

Аутор:

АТВ
14.06.2026 08:46

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Трампов 80. рођендан
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп данас пуни 80 година, а рођендан обиљежава УФЦ приредбом на јужном травњаку Бијеле куће у Вашингтону, у сјени рата с Ираном и нових политичких притисака.

Предсједник САД-а планира догађај с укупно седам борби које ће трајати до иза поноћи, пред више од 4.000 гледалаца у привременој арени постављеној испод металне конструкције Д Клав, док ће још хиљаде људи програм пратити с оближње Eлипсе.

Предвиђено је да му се на догађају придруже чланови кабинета, високи званичници администрације и републикански заступници.

Организатор УФЦ-а Дана Вајт, близак Трампов савезник, током промотивног скупа код Линколн Мемориала рекао је:

"Овај догађај је јединствен, невјероватан догађај. Волим га."

Истовремено је признао да би лоше вријеме могло покварити планове, након што су јаке олује и муње већ пореметиле програм у петак.

Трамп покушава догађај повезати са ширим обиљежавањем 250. годишњице потписивања Декларације о независности, али агенција АП наводи да је приредба у великој мјери усмјерена и на његов лични политички имиџ.

У исто вријеме суочава се с непопуларним и скупим ратом у Ирану, високим цијенама горива, обновљеном забринутошћу због инфлације и падом подршке у анкетама, преноси Кликс

Додатне контроверзе изазвали су и трошкови организације. Иако Трамп тврди да УФЦ плаћа догађај, америчка Национална служба за паркове у судском поднеску навела је да је у пројект уложено више од 60 милиона долара и десетине хиљада радних сати, уз значајан ангажман седам државних агенција.

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Тагови :

Доналд Трамп

рођендан

Бијела кућа

Вашингтон

прослава

УФЦ

Трампов 80. рођендан

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Трамп 80. рођендан слави УФЦ спектаклом у Бијелој кући

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