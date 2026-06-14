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Скандал тресе Норвешку: Тужилаштво тражи седам година затвора за принцезиног сина због силовања

Аутор:

АТВ
14.06.2026 07:57

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Мариус Борг Хоби принцезин син
Фото: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP/File

Мариус Борг Хоби (29), син норвешке крунске принцезе Мете Марит, сутра ће сазнати висину своје затворске казне када троје судија Окружног суда у Ослу изрекну коначну пресуду.

Хоби ће се на изрицању пресуде појавити путем видео везе из неутврђених здравствених разлога, готово три мјесеца након што је окончано његово суђење које је обухватило чак 40 тачака оптужнице. Међу најтежим оптужбама су четири тачке које се односе на силовање.

Оптужени негира најтежа кривична д‌јела која му се стављају на терет, док је признао неке од блажих оптужби у вези са злоупотребом дрога и саобраћајним прекршајима.

Правна битка око дужине његове казне остаје напета до самог краја.

Тужилаштво захтијева строгу казну и тражи да Хоби буде осуђен на седам година и седам мјесеци затвора.

Одбрана тврди да су оптужбе преувеличане те сматра да би адекватна казна била годину и по дана иза решетака.

Хоби се налази у притвору од почетка фебруара ове године.

Полиција га је привела непосредно пред почетак суђења због сумње на напад и кршење забране приласка бившој д‌јевојци, а сви покушаји његових адвоката да издејствују пуштање на слободу до сада су пропали.

Овај судски епилог долази у тренуцима тешке породичне и здравствене драме на норвешком двору. Крунска принцеза Meте Марит, која се удала у краљевску породицу када је Мариус имао четири године, тешко је болесна, преноси Кликс

Прије нешто више од седмицу дана стављена је на хитну листу за трансплантацију плућа. Принцеза је у јавности већ виђена с носном цијеви за кисик и обуставила је све службене ангажмане.

Жалбени суд је прошле седмице одбио хитан захтјев да се Høibyju привремено дозволи излазак из притвора како би био уз тешко болесну мајку. Ипак, она је у пратњи пријестолонасљедника Хакона виђена како посјећује сина у затвору.

Мариус Борг Høiby званично никада није био члан краљевске куће нити је имао титулу, али је д‌јечак с надимком "Мали Мариус" одрастао раме уз раме са својом краљевском браћом и сестрама.

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Тагови :

Мариус Борг Хоби

Мета Марит

Осло

Норвешка

Принцеза

Силовање

кривично дјело

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