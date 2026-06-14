Трамп и Зеленски сљедеће седмице на састанку након осам мјесеци

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп учествоваће у радној сједници Г7 с украјинским предсједником, Володимиром Зеленским у Француској у уторак, рекао је високи званичник администрације.
"Предсједник Трамп ће учествовати у радној сједници с лидерима Г7 и предсједником Украјине Зеленским", рекао је званичник новинарима под уобичајеним условом анонимности. За сада није познато да ли ће њих двојица састати у одвојеном састанку на маргинама сједнице, али свакако ће ово бити први пут да се сусретну у посљедњих осам мјесеци.
Самит Г7 биће одржан у Евиану од 15. до 17. јуна и започет ће вечером лидера.
О Украјини ће се расправљати током прве радне сједнице, којој ће присуствовати Зеленски, а која ће се одржати наредног дана.
Европљани ће бити жарко заинтересовани да Г7 пошаље уједињену поруку подршке Украјини. САД су обуставиле све билатералне војне донације, док Европа подноси највећи терет када је ријеч о војној и финансијској помоћи.
Али Европа је углавном била искључена из мировних преговора, упркос вишекратним позивима Зеленског да континент буде више укључен. Кључна тачка у Евиану, саопштила је Јелисејска палата раније ове седмице, "јесте да се утврди под којим условима партнери из Г7 могу подстаћи преговоре између Украјине и Русије".
"Биће кључно постићи договор о параметрима или условима овог дијалога, посебно о питању територије", саопштила је француска предсједничка палата.
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Друга тачка на дневном реду самита биће ситуација на Блиском истоку и сигурносна ситуација у Хормушком мореузу.
Лидери Египта, Катара и УАЕ учествоваће на ручку са својим колегама из Г7 о овом питању.
Након самита, Трамп ће имати вечеру у Версајској палати 17. јуна с француским предсједником Eмануелом Макроном поводом обиљежавања 250. годишњице независности САД-а, саопштила је Јелисејска палата у суботу.
Палата на периферији Париза је "важно мјесто француско-америчког пријатељства гдје је 1783. године потписан споразум којим је посвећена независност Сједињених Држава", наводи се такође у саопштењу.
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