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Двојица мушкараца нестала у Тиси, сумња се да су се утопили

Аутор:

АТВ
14.06.2026 12:07

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ријека Тиса
Фото: YouTube/printscreen

Четрдесетседмогодишњи О. Г. и четрдесетдеветогодишњи И. С. из Новог Орахова код Бачке Тополе нестали су јуче око 19 часова, док су се возили чамцем на Тиси код Сенте.

Несрећа се догодила у близини Халас Чарде, викенд-насеља код Сенте према Kањижи, потврдили су за РТС у Основном јавном тужилаштву у Сенти.

"Претпоставља се да су се нестали мушкарци удавили. О. Г. има викендицу на Халас чарди, а чамац је примјећен у суботу око 19 часова, када је без контроле кружио Тисом. Околности трагедије још нису познате, а припадници Ронилачке јединице Жандармерије трагају за телима, као и чланови Спасилачког тима 'Тиса' из Сенте", речено је у Основном јавном тужилаштву у Сенти.

Према незваничним информацијама, један од несталих мушкараца није био пливач, а сви детаљи биће познати након истраге која је у току.

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Тагови :

нестала два мушкарца у Тиси

Полиција

Сента

утопили се

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