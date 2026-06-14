Тешка несрећа у Српској, погинуо мотоциклиста

Аутор:АТВ
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У тешкој саобраћајној која се догодила 13. јуна у Требињу погинуо је мотоциклиста М.П. из Мостара.
Полицијски службеници су око 14,35 часова запримили пријаву да се догодила саобраћајна незгода на магистралном путу М1-118, у мјесту Драчево, град Требиње.
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