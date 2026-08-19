Крај љета често исцрпи организам: Како се вратити у ритам

Аутор:АТВ редакција
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Август обично повезујемо са одмором, дугим данима и нешто опуштенијим темпом, али управо друга половина мјесеца многима доноси необичну комбинацију умора, лошијег сна и мањка концентрације.
Дани су и даље врући, ноћи могу бити тешке за спавање, а повратак са одмора често значи нагли прелазак из потпуно другачијег ритма у свакодневне обавезе.
Због тога посљедње седмице љета могу бити добар тренутак за постепено враћање рутине, умјесто покушаја да се преко ноћи "ресетујемо".
Касни изласци, путовања, врућина и дужи дани током љета лако поремете вријеме одласка на спавање.
Ако се приближава повратак на посао или уобичајени распоред, корисније је неколико дана заредом постепено помјерати одлазак у кревет и јутарње устајање него покушавати све ријешити једним дугим спавањем.
Посебно може помоћи јутарња дневна свјетлост. Боравак напољу након буђења даје организму важан сигнал да је почео дан и помаже одржавању природног ритма спавања и будности.
Врућина може бити разлог због којег сте стално уморни
Ако се осјећате исцрпљено иако нисте имали нарочито напоран дан, разлог може бити и дуготрајна изложеност високим температурама.
Организам током врућине непрестано ради на одржавању нормалне тјелесне температуре. Знојењем се губи течност, а при већем знојењу и електролити.
Зато током врелих дана немојте чекати изражену жеђ да бисте посегнули за водом. Посебну пажњу на хидратацију треба обратити током физичке активности, боравка на отвореном и путовања.
Тамножута мокраћа, сува уста, главобоља, вртоглавица и неуобичајен умор могу бити знакови да организму недостаје течности.
Нема потребе избјегавати климатизоване просторије током великих врућина. Проблем може настати када током дана више пута прелазимо из веома хладног простора на екстремну спољашњу температуру.
Клима-уређај такође може исушити ваздух, па особе са осјетљивим очима, кожом или дисајним путевима могу осјећати додатну нелагоду.
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Умјесто прављења "фрижидера" од просторије, циљ треба да буде пријатна температура на којој можете нормално функционисати и спавати.
Послије одмора лако је упасти у замку размишљања да неколико седмица опуштеније исхране треба "исправити" строгом дијетом.
За већину људи много је одрживији повратак обичним оброцима: више поврћа и воћа, довољно протеина, цјеловите житарице и мање високопрерађене хране.
Август и почетак септембра притом нуде обиље сезонских намирница. Парадајз, паприка, тиквице, лубеница, диња, брескве, шљиве и друго сезонско воће и поврће могу олакшати повратак разноврснијој исхрани без компликованих јеловника.
Не заборавите заштиту од сунца само зато што се љето ближи крају
Једна од типичних грешака у другој половини августа јесте опуштање када је ријеч о заштити од сунца.
Сунце не постаје безопасно зато што је годишњи одмор завршен. Ако проводите дуже вријеме напољу, посебно око средине дана, заштита коже и даље је важна.
Поред одговарајуће креме са заштитним фактором, помажу хлад, лагана одјећа која покрива кожу, шешир и сунчане наочаре.
Ако током одмора нисте вјежбали као иначе, први тренинг након паузе не мора бити најтежи у години.
Почните шетњом, лаганим трчањем, вожњом бицикла или тренингом мањег интензитета и постепено повећавајте оптерећење.
То је посебно важно када су температуре високе. Интензиван тренинг на великој врућини додатно оптерећује организам, па најзахтјевније активности има смисла планирати за хладнији дио дана.
Можда најкориснија промјена нема никакве везе са храном или тренингом.
Ако је могуће, немојте посљедње вече одмора оставити за касни повратак кући, распакивање кофера, прање веша и размишљање о свему што вас чека ујутро.
Један мирнији дан између путовања и повратка пуном темпу може много значити.
Исто важи и за свакодневне обавезе. Умјесто десет нових правила од понедјељка, изаберите неколико основних: приближно исто вријеме спавања, редовни оброци, довољно течности и свакодневно кретање.
Крај љета не мора бити почетак великог "ресета". За организам је често много пријатнији постепени повратак ритму који можете одржати и када стигне јесен.
Напомена: Текст је информативног карактера и не представља медицински савјет. Ако имате изражену или дуготрајну исцрпљеност, вртоглавицу, проблеме са спавањем или друге здравствене тегобе, обратите се љекару.
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